Ez lehet az első beporzó béka

Míg a levelibékák általában rovarokra vadásznak, a Xenohyla truncata nevű faj igencsak édesszájú: gyümölcsökkel virágok nektárjával csillapítja étvágyát. A világ egyetlen gyümölcsevő békájaként ismert állatka Rio de Janeiro államban őshonos és endemikus, az óceán partjához közeli bozótos-erdős területen lakik. A narancsszínű, vagy világos rozsdabarna állatka ízeltlábúakat is eszik, de amikor sok a virág és a gyümölcs, inkább ezeket választja. A nappalokat broméliák kelyhének védelmében tölti, és éjjel indul táplálkozni. Miközben a virágokba dugja fejét, hogy a nektárhoz hozzáférjen, a virágpor a hátára tapad, és könnyen lehet, hogy – a rovarokhoz hasonlóan – akaratlanul is beporozza a virágokat. A Food Webs szakfolyóiratban mutatták be a brazil szakemberek a felfedezésüket, amelyről a Scientific American számolt be.

A nyitóképen is látható béka kinagyítva, a hátára tapadt pollennel (benyilazva) Forrás: inaturalist

A kutatók 2020 decemberében Armação dos Búzios közelében a terepen végeztek megfigyeléseket, amikor a gyümölcsöt falatozó békák egyikét látták egy virágba bevonulni, ahonnan némi nektárnyalakodás után virágporral a nedves hátán jött ki. „Néhány fajt láttak már virágokban, de soha eddig egyet sem, amelyik kapcsolatba is lépett volna a virággal” – magyarázta a kutatást vezető Carlos Henrique de-Oliveira-Nogueira.

A béka szereti az édes gyümölcsöt Forrás: inaturalist

A megfigyelés egyelőre még nem bizonyítja, hogy a béka el is végzi a beporzást, csak azt, hogy elméletben megteheti. A bizonyításhoz célzott megfigyelésekre lesz szükség, amelyek során tartósan követik, mi is történik a virágokon. A béka hátán egy ragacsos váladék található, ami arra teljesen megfelel, hogy rátapadjon a virágpor, ám kérdéses, hogy onnan újra vissza tud-e jutni a virág bibéire. Az is kérdés, hogy vajon e váladék nem ártalmas-e a virágporra, és az is, hogy vajon egyáltalában elegendő virágot látogat-e meg egy béka ahhoz, hogy szerepe lehessen azok beporzásában.

A kis béka igen édesszájú, a nektárért különösen rajong, a képen épp nektárt nyalogat egy virágból. Forrás: inaturalist

Az elmúlt évtizedekben számos olyan állatról bebizonyosodott, hogy beporzó, amelyről korábban elképzelni se tudtuk: denevérek, gyíkok, csótányok, patkányok, oposszumok. Ezek közt van olyan, amelyet ember közvetlenül sose látott, csak automata videófelvétel készült az eseményről. A brazil levelibéka is csatlakozhat ehhez a jeles társasághoz, amennyiben sikerül bebizonyítani a tevékenységét. E különlegessége talán a faj korábbinál fokozottabb védelmét is elősegítheti.