Sok madárnak csökken a fészekalja a klímaváltozással

Egy új, a PNAS folyóiratban közzé tett elemzés alapján csökken a madarak fiókáinak mennyisége egy-egy fészekaljban, vagyis kevesebb utódot képesek felnevelni tollas barátaink. Az elmúlt 50 év során a madarak fiókáiról készült kutatások adatait vizsgálta át és összegezte egy több mint 100 fős nemzetközi kutatócsoport. Minden kontinensen, összesen 104 madárfaj több mint 200 populációját, és mintegy 750 ezer fészekalját mérték fel 1970-től 2019-ig, ennek a számtalan felmérésnek az adataiból vontak le következtetéseket a szakemberek.

A vizsgált fajok 43 százaléka több, ám 57 százalékuk kevesebb utódot nevelt az időszak elejéhez képest. Az általánosságban csökkenő tendenciához tartozó vándormadarak és a nagyobb testű madarak esetében a fiókanevelési időszak során megemelkedett hőmérséklettel hozták összefüggésbe a kutatók az eredményeket. A különbség az egyedi életmódbeli eltéréseken túl annak is köszönhető, hogy a nagyobb madarak „lassabban” élnek, így nehezebben is alkalmazkodnak az újabb kihívásokhoz, amelyeket a klímaváltozás állít eléjük. Emellett az is problémát jelent náluk, hogy nem egyformán változik a klíma a telelőhelyükön és a nyári szaporodóhelyükön.

A kisebb testű, helyben maradó, és egy évben több fészekaljat felnevelő madarak egyelőre a felmelegedés „nyerteseinek” tűnnek, általánosságban véve ők tartoztak abba a csoportba, amelyeknél több utóda nő fel manapság, az 5 évtizeddel ezelőttihez képest.

A fiókák számának csökkenése nem túl nagy mértékű, tehát ezzel nem magyarázható az a hatalmas állományzuhanás, amely minden kontinens madárnépességére jellemző, és amelyet jól dokumentáltak már. Ez azt jelentheti, hogy elsősorban a fiatal és felnőtt madarak lesznek kevesebben, nem a fiókák.