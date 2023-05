Hűvös gombák

A PNAS folyóiratban egy nemrégiben publikált kutatási eredmény szerint a gombák, beleértve a penész- és élesztőgombákat is, hűvösek, és azt is kiderítették a szakemberek, hogy ezt hogy érik el. A kutatás egy teszttel kezdődött: Radames Cortero mikrobiológus egy újonnan beszerzett hőkamerát szeretett volna kipróbálni, számolt be a Science A kutató és munkatársa azt szerette volna kideríteni, hogy a gombák színe miként hat azok hőmérsékletére, ezért egy túra során teszt gyanánt Cortero számos gombát lefotózott a kamerával – ám színtől függetlenül mindegyik hűvösebbnek bizonyult a környezeténél.

Ezt követően a laborban már célirányos mérésekkel együtt vizsgáltak meg több gombafajt. Kiderült, hogy míg egy Amerikában honos galócaféle 2 Celsius-fokkal, addig a közkedvelt laskagomba közel 6 Celsius-fokkal volt hűvösebb! Számos élesztőféle (beleértve a sörélesztőt), illetve a penicillint előállító penészgombák hasonlóképp hűsek voltak, különösen a gombasejtek alkotta telepek közepén. A különbség még akkor is fennállt, ha a környezeti hőmérséklet közel volt a fagyponthoz, a gombák akkor is 1 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletűek voltak.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a gombák ugyanolyan elven tartják magukat hűvösen, mint mi: vizet párologtatnak, vagyis, mondhatni izzadnak. Bár a növények is párologtatnak a leveleiken át, valamiért kevésbé hatékonyak, mint a gombák.

Az egyelőre nem világos, miért is tartják magukat hűvösebben a gombák, de könnyen lehet, hogy az alacsonyabb hőmérséklet kedvez a biológiai folyamataiknak, mint például a spóraképződésnek.

A kutatók – puszta szórakozásból – kipróbálták, hogy képesek-e a gombával hűteni. Fél kilónyi csiperkét beraktak egy kilyukasztott ételtartó hungarocell dobozba, s a lyukhoz egy számítógép szellőző ventilátorát szerelték. Ezt behelyezték egy nagyobb hungarocell tartályba, ahol mérték a hőmérsékletet: 40 perc elteltével a gomba + ventilátor hűtőegység 10 Celsius-fokkal csökkentette a külső doboz léghőmérsékletét, és fél órán át így is maradt. A kutató hozzátette: ez a módszer egy piknikhez néhány doboz sört képes hűvösen tartani, majd a feladata végeztével a gombát meg is lehet enni.