Lepkéket neveztek el a Gyűrűk ura szereplőjéről

A Londoni Természettudományi Múzeum mutatta be azt az új lepkenemet, amelyet a Gyűrűk ura negatív karaktere, Szauron szeme után neveztek el, a lepkék narancssárga szárnyán lévő szemfoltok alapján kapták az elnevezést. A nevet számos más, most újonnan leírt fajjal együtt kapták, a Systematic Entomology szakfolyóiratban bemutatott lepkék, e két fajt a múzeum lepkegyűjteményének szakembere, Dr. Blanca Huertas nevezte el. „Azzal, hogy szokatlan nevet kaptak e fajok, a figyelmet szeretnénk felhívni erre a mellőzött csoportra.”

A tarkalepkék, azon belül a szemeslepkék közé tartozó csoport két tagja, a Saurona triangula és a Saurona aurigera tudományos leírása készült el, ám már korábban, más állatok is Szauron után kaptak nevet: egy béka, egy ganéjtúróbogár és egy dinoszaurusz is. Azonban ez csak a jéghegy csúcsa, számtalan más élőlényt is elneveztek már Tolkien munkája és hősei után. Ugyan szokatlan dolognak tűnik, hogy egy fiktív lényről élőlényt nevezzenek el, ez igen fontos lehet, ha a figyelmet kell rájuk valamiért felhívni. Például a 2019-20-as ausztrál tűzvészeket követően három veszélyeztetett, a tűzvészek helyszínein élő bogarat neveztek el pokémonokról azért, hogy így könnyebben tudjanak pénzt gyűjteni az állatok védelmére.

Argentaria salvini, az ezüstös mintájáról “ezüstbánya” nevet kapott lepkenem egyik képviselője. Forrás: Systematic Entomology

Az Euptychiina csoportba tartozó, most elnevezett lepkék és rokonaik Dél-Amerika trópusi síkságain élnek, azonban alig tudni róluk valamit annak ellenére, hogy számos lepkével büszkélkedhet a csoport. Az egymáshoz sokszor igen hasonló, kicsike és barnás árnyalatú lepkéket egyszerűen mellőzték korábban. Azonban, ahogy a genetikai vizsgálatok fejlődtek, úgy könnyebbé vált a DNS-ük alapján megkülönböztetni a fajokat, mint a külső jegyeik szerint. Mintegy tíz évi munka során e lepkecsoportból már 400 fajt sikerült a kutatóknak azonosítani, ez lehetetlen lett volna a múzeum 5,5 millió darabból álló gyűjteménye nélkül. Az eddig már leírtakon túl évekre van még munkájuk a szakembereknek, csupán ebben a lepkecsoportban! Dr. Huertas adhatta egy másik, szintén most leírt nem nevét is, a e lepkék szárnyán lévő ezüstös pikkelyek nyomán az Argentaria, vagyis ezüstbánya nevet kapták.

E munkák ugyan jelentéktelennek tűnnek az átlagember számára, azonban a fajok megismerése, a köztük fennálló kapcsolatok feltárása a lepkék védelme szempontjából különösen fontos.