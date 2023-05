Újabb sziget szabadult fel a patkányok uralma alól

A becslések szerint a világ szigeteinek 90 százalékára eljutottak a patkányok, s a legtöbb helyen hatalmas pusztítást végeztek a helyi élővilágban. Ugyanezen szigetek élővilága számtalan esetben a klímaváltozás és a tengerszint emelkedése miatt is fokozott veszélyben van, ezért is különösen fontos segíteni a helyi ökoszisztémát a behurcolt patkányok irtásával. Az Island Conservation nevű, kimondottan a szigetekkel foglalkozó természetvédelmi szervezet többek közt e feladattal is igyekszik megbirkózni, a legutóbbi sikerüket, a Majuro-atollhoz tartozó Eroj (vagy Irooj)-szigeten érték el. A civil szervezet a Marshall-szigetek kormánya segítségével végzett munka során sikeresen helyreállította az eredeti rendet 2023 márciusára.

Kennedy Kaneko patkánycsapdát helyez ki. Forrás: Island Conservation

„A sziget újra él” – mondta Kennedy Kaneko, a Marshall-szigetek inváziós fajok elleni koordinátora. „Az alapos megfigyeléseink azt mutatták, hogy egyetlen patkány sincs Irooj szigetén. A tengeri madarak és a rákok is nagy létszámban mutatkoztak meg.”

A szigeteken élő tengeri madarak a tengerből fogják ki zsákmányukat, ám a szigeten lévő fészkükön hagyják a tápanyagokban gazdag guanójukat. Ez nemcsak magán a szigeten, de a körülötte lévő tengerben is felvirágoztatja az élővilágot, a tápanyagok körforgása útján. Azonban, ha a patkány (vagy más inváziós faj) egy ilyen egyensúlyi állapotba becsöppen, az egyensúly felborul.

Fekete noddi fészek az Eroj-szigeten Forrás: Island Conservation

A patkányok mindenevők, ami azt jelenti, hogy a madarak tojásaitól, védtelen kicsinyeitől kezdve más állatokon át a helyi élővilág számára fontos táplálékot adó növényekig valóban mindent megesznek. Ennek hatására jelentősen megcsappan a madarak száma, s ezzel a tengerbe jutó tápanyagoké is, ami magával hozza azt, hogy kevesebb hal lesz, így az ember számára is kevesebb táplálék áll rendelkezésre. Épp ezért minden szigetlakó érdeke, hogy patkánymentesek legyenek ezek az élőhelyek.

Barna és fekete noddi csapaf halászat közben. Forrás: Island Conservation

Az Eroj-szigeten évtizedeken át tartó patkányuralom alatt a természetes biodiverzitás lecsökkent, beleértve nemcsak az állatokat, hanem a természetes növényzetet is. Az egészséges ökoszisztéma helyreállítása a szigetek környékén élő emberek megélhetését is segíti. „Azok a közösségek, amelyek szigeteken élnek és ezekre támaszkodnak, különösen érzékenyek a környezeti változásokra” – magyarázta Richard Griffiths, az Island Conservation regionális igazgatója. „A pusztító inváziós fajok lerombolják a biodiverzitást és felborítják az ökoszisztéma természetes egyensúlyát, ezzel plusz kockázatoknak teszik ki az eleve nehéz helyzetben lévő szigeteket. Az inváziós fajok eltávolításával olyan ellenálló szigeti ökoszisztémák jöhetnek létre, amelyek természetes védelmet nyújtanak a klímaváltozás hatásai ellen.”

Fiatal tündércsér az Eroj-szigeten. Forrás: Island Conservation

A most elvégzett munka egy nagy léptékű projekt része, amelyben több civilszervezet és a helyi politikai vezetés mellett az ENSZ és az USA kormánya is segítséget ad a szigetek élővilágának megóvásában.

„Bízunk abban, hogy ez csak a kezdet egy hosszú sikerekből álló sorozatban” – tette hozzá Griffith. Ha a korallzátonyok egészségét helyre akarják állítani, ahhoz a tápanyagok körforgását kell először, ezt pedig a természetes ökoszisztéma biztosítja a tengeri madarak segítségével. Az ebbe fektetett munka és anyagi ráfordítás is megtérül, s segíti a helyi lakosságot, az élelmiszer-biztonságukat és a klímaváltozás elleni küzdelmet is.