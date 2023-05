Új eszköz a krill megfigyelésére

Az Ausztrál Antarktiszi Program mutatta be azt a különleges eszközt, amelynek segítségével a krillt nemcsak nyáron, hanem a téli, jeges időszakban is meg lehet vizsgálni. A KOMBI (Krill Observational Mooring for Benthic Investigation, vagyis tengerfenék-kutató kikötőhely krill megfigyeléshez) nevű eszköz egy nagy sárga doboznak tűnik, ám segítségével az ausztrál kutatók a krill téli viselkedését is lassan megérthetik majd. Két ilyen KOMBI-t 2021 januárjában helyeztek el a tengerfenéken a Mawson Kutatóállomás közelében, majd a közelmúltban kiemelték őket, s immáron a szakemberek vizsgálják az általuk gyűjtött adatokat. Az eszközt a Mawson Kutatóállomás legénységváltása során az állomásra igyekvő hajóval gyűjtötték be. Jelet küldtek a KOMBI-nak, ami ezt követően horgonyaitól megszabadulva a 800 és 1200 méteres mélységből a tengerfelszínre úszott, ahol a hajó darujával kiemelték. Az egyik eszközön még egy potyautas is volt, a nyitóképen látható polip – az állatot gyengéden lefejtették a KOMBI oldaláról és visszadobták az óceánba.

Dr Maddie Brasier a kiemelt KOMBI mellett, az eszközre tapadt potyautas polipot természetesen visszarakták az óceánba. Forrás: Australian Antarctic Division

Dr. Maddie Brasier biológus elmondta, hogy hírhedten nehézkes a krillt télen megfigyelni. Nyáron hajóval az élőhelyére lehet menni, szonár segítségével vizsgálni, vagy épp kiemelni közülük néhányat. „Télen azonban az áthatolhatatlan jég miatt nem férünk hozzá” – mondta a kutató. „A KOMBI segítségével viszont egész évben megfigyelhetjük, még olyan tengerfenéki élőhelyen is, amit egyébként nem érhetnénk el.”

A KOMBI kamerákkal és lámpákkal felszerelve dolgozik, minden ötödik órában rövid videókat rögzít, s emellett szonárja segítségével a körülötte lévő krill tömegét is megméri. Ezen kívül az eszköz fókák és bálnák – vagyis a krill legfőbb fogyasztói – hangját is képes egész éves időtartamban rögzíteni.

A mélyben működő szonárokkal sokkal több adat gyűjthető, mint hajóról, mivel a KOMBI nem ad ki zavaró zajokat, amik korlátoznák a szonár hatótávolságát, így a kutatók abban is bíznak, hogy rengeteg új adatot kaphatnak. Ezek az adatok pedig azt is elősegíthetik, hogy helyesebb halászati stratégiákkal igyekezzenek minél inkább óvni ezeket a rendkívül fontos zsákmányállatokat, s rajtuk keresztül a ragadozóikat, pl. a bálnákat, a fókákat és a pingvineket.

Az adatok feldolgozása és értékelése még jó ideig eltart, ám a két KOMBI hamarosan újra visszakerül a tengerfenékre és újabb adatgyűjtésbe kezd.