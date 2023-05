Egyenként veszíti el szemeit a barlangi muréna

Forrás: Raffles Bulletin of Zoology

A most felfedezett barlangi muréna szem nélküli arcfele

Egy nemrégiben felfedezett barlangi muréna faj, amely az Ausztráliához tartozó Christmas-szigeten és a Fülöp-szigetekhez tartozó Panglao-szigeten, barlangokban él, egészen érdekes módon veszíti el a látását.

A Raffles Bulletin of Zoology szakfolyóiratban bemutatott felfedezésről tajvani és szingapúri kutatók számoltak be, az újonnan megtalált faj a Uropterygius cyamommatus nevet kapta, a név arra utal, hogy igen apró, babszem alakú szemei vannak a fajnak. Az állat mindkét felismert élőhelyén olyan barlangokban lakik, amelyek a szárazföld alatt vannak ugyan, ám a mélyben összeköttetésben állnak a tengerrel is. A kutatás során a murénákat hal csalival ellátott csapdákkal fogták meg, a csalit a barlangok sziget felőli (szárazföldi) bejáratán át vitték a vízhez, mintegy 2 méteres mélységbe. Az így elfogott egyszerű barna murénákat aztán megvizsgálták, megmérték, a murénafélék közt kimondottan kicsinek bizonyultak: 35-40 centi körüliek.

Uropterygius cyamommatus szemmel (és az állat teljes teste) Forrás: Raffles Bulletin of Zoology

E kutatások során különös jelenségre figyeltek fel a szakemberek. Egyes murénák egyik szemét már bőr borította be, míg a másik szemük még használható volt. Más murénáknak (még mindig ugyanebből az újonnan felfedezett fajból) mindkét szeme használható volt.

Az állat a rokonai közt a legkisebb szemű, ez már a barlangi életmódhoz alkalmazkodás jele, és a további alkalmazkodás részeként veszíti el a látását teljesen a halfaj. Szokatlan azonban a mód, amilyennek ezt az evolúciós lépést most „tetten érték”.

A faj másik különlegessége, hogy igen sok, több mint 140 csigolyája van, és a teste mintegy 60 százalékát a farki része teszi ki. Ezek a tulajdonságok arra vallanak, hogy az állat nemcsak barlangi, de valószínűleg még be is ássa magát az üledékbe.

A két eddig ismertté vált élőhelyét egymástól 3000 kilométer (és az Egyenlítő) választja el, de az állatok közt e nagy távolság ellenére is csak kisebb alkati különbségeket találtak. A kutatók úgy vélik, igen könnyen lehet, hogy a faj nagy területen elterjedt, hisz barlangi faj révén igen rejtett életmódú. Remélhetőleg a jövőben lesznek célzott kutatások, amelyek során további élőhelyeit is felfedezik majd.