A cápaállkapcsok evolúciója

A cápák méltán váltak állkapcsuk miatt hírhedtté, ez teszi őket képessé a vadászatra, és arra, hogy rengeteg különböző zsákmányt elfogva az óceán csúcsragadozói legyenek, s gyakorlatilag mindenütt elterjedhessenek, néhányuk még az édesvizekbe is bemerészkedik. Egyes ma élő cápák eredetét 180 millió évre vissza lehet vezetni, s ezen időszak során e ragadozók a táplálkozási lánc felső részén helyezkedtek el. Mindemellett egyes fajaik a nyílt óceánban gyors úszásukkal, mások a tengerfenéket komótosan keresgélve élnek. Ehhez a rengeteg különféle élőhelyhez és zsákmánytípushoz azonban alkalmazkodni kellett állkapcsuknak.

Egy világítócápa állkapcsának képe. Az állat kis kerek darabokat harap ki nagyobb testű állatokból, jellegzetes, kerek sebhelyeket hagyva maga után. Forrás: Uni Wien / Manuel Staggl.

A Bécsi Egyetem kutatója vezette nemzetközi csoport számolt be a Communications Biology folyóiratban a cápaállkapcsok alakjának evolúciós változásairól. A 90 faj elemzése után kapott eredményeik azt mutatják, hogy a legelterjedtebb cápafajok állkapcsa az évmilliók alatt igen keveset változott, a legtöbb változást a mélytengeri életmódú fajok élték át (az alábbi videóban egy ilyen faj látható, 1200 méteres vízmélységben).

Az olyan cápacsoportok, amelyek sok fajból állnak, és nagy területen elterjedtek, mint a kékcápafélék (ide tartoznak számtalan faj közt az ismertebb szirticápa-fajok, vagy a tigriscápa), érdekes módon alig van különbség az állkapcsok alakjában. Bár a mélytengeri cápák a sekély vizekben élőkhöz képest alulreprezentáltak voltak, ennek ellenére is köreikben találták a legnagyobb állkapocs-változékonyságot a kutatók. E mélytengeri fajok igen sokszínűen is táplálkoznak, vannak, amelyek a merülő bálnákból vagy más nagy testű állatokból harapnak ki darabokat, vannak, amelyek ikrákat esznek és vannak, amelyek polipot, tintahalat. A sekély vizek, illetve a nyílt tengerek fajai pedig leginkább halakat zsákmányolnak.

A világítócápa harapásnyomai egy partra vetett bálna testén. Forrás: Wikimedia Commons

Eltérő táplálkozási igények vezettek ahhoz, hogy egy cápa harapása nagy erejűvé, vagy ultra gyorssá vált-e (e tulajdonságok egymással ellentétes irányúak, vagyis a gyors harapású faj nem tud erőset harapni, az erős harapású nem tudja gyorsan összecsukni állkapcsát).

Számos cápaféle alsó állkapcsának rajta. Forrás: Uni Wien

Az evolúció során bekövetezett változások elsősorban az élőhelyekkel mutattak kapcsolatot, és számos tulajdonság több különböző alkalommal is kialakult. Emellett fontos tényezők voltak a testméret, a zsákmány típusa, vagy épp a táplálkozási láncban elfoglalt hely is. E felismert kapcsolatok segítenek az egykor élt cápák életmódjának, életkörülményeinek feltárásában is.