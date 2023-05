Különös gekkófajt fedeztek fel

A vitorlázó vagy repülő gekkóknak hívott csoport eddig ismeretlen tagjára bukkantak rá India keleti, Mizoram tartományában számos helyen, illetve a szomszédos Banglades egy helyszínén is. Az állat a farka, a törzse és a végtagjai oldalán elhelyezkedő bőrlebenyeit széttárva segíti a fák közti távolság áthidalását, hasonlóan ahhoz, ahogyan például a repülőmókusok is közlekednek.

A Gekko mizoramensis fiatal egyede Forrás: Salamandra

A Mizorami Egyetem és a német Max Planck Biológiai Intézet szakemberei alkotta csoport a Salamandra herpetológiai szakfolyóiratban mutatta be a felfedezett új fajt, amely Indiában az elsőként megismert, e csoportba (Ptychozoon alnem) tartozó gekkófaj, és amely a Gekko mizoramensis nevet kapta a tartomány neve után. Számos repülő gekkó ismert a régió más országaiból, Kambodzsa, Thaiföld, Mianmar vagy Banglades területéről, így feltételezhető volt, hogy India ezen térségbe ékelődő tartománya is rejtegethet hasonló fajt. Emiatt is indultak azok a terepi felmérések, amelyek során erre az állatkára is rábukkantak.

Az állatka a farkával együtt számítva mintegy 20 centisre nőhet, ez pedig különösen fontos információ, hisz azt is jelenti, hogy alig tudunk valamit e régió élővilágáról, különösen a hüllőkről ha egy ilyen nagy méretű faj eddig nem került a biológusok látókörébe.

A repülést segítő bőrlebenyek másodlagos feladatot is ellátnak: elrejtik az állat körvonalait, amely egyébként egy ragadozó számára elárulhatná, hogy ínycsiklandó falat pihen valahol. A széttárt bőrlebenyek mellett ezek a gekkók igen erőteljes rejtőszínekkel és mintázattal is rendelkeznek (lásd a fentebbi galériában a most felfedezett gekkó rokonait), amelynek segítségével képesek beleolvadni a mohás-zuzmós fatörzsek, ágak mintázatába.