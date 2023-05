A polipnak is lehetnek rémálmai

Costello, a polip (Octopus insularis) a Rockefeller Egyetem kutatóinak munkáját segíti, akváriumát a nap 24 órájában kamerák figyelik és rögzítik viselkedését. Az állatka az akváriuma falán megtapadva szokott aludni, és úgy tűnik, álmodik is eközben.

Kiderült, hogy az állat alvás közben néhány alkalommal különösen viselkedett. Egyrészt hirtelen és többször megváltoztatta a színét (ezt éber állapotban a környezete színe, illetve a saját állapota, mondhatni, a hangulata alapján teszi), összevissza mozgatta a karjait, majd egyik alkalommal leesett az akvárium faláról ahol feltapadva szunyókált, fel-alá úszkált, és alakját úgy változtatta meg, hogy nagyobbnak tűnjön, végül tintafelleget eregetett. A felvételeket meglátva a kutatók úgy gondolják, az állat álmodhatott, ráadásul valószínűleg egy ragadozóval – a viselkedése legalábbis erre utalt. Egy másik alkalommal pedig úgy viselkedett, mintha ő maga vadászna éppen és kergetné a zsákmányát „alvaúszás” közben. E felvételek egy részét a videóban megnézhetjük.

A polip fejlett értelmi képességekkel rendelkező állat, és tudjuk róla, hogy a gerincesekhez hasonlóan alvásának vannak aktív és inaktív szakaszai, ez utóbbiak során (a gerincesek alvásához hasonlóan) a testmozgásokat elnyomja az idegrendszer. Ismert az is, hogy az aktív alvásszakaszaiban rendre előfordul a színeinek-mintázatának átalakulás (erre a polip a bőrében lévő különféle színtestek kinyitásával és bezárásával képes, egészen leegyszerűsítve a folyamatot), illetve ebben az állapotában az állat nem reagál a külső ingerekre. Néhány kutató szerint ezek az aktív alvásszakaszok az emlősök álomperiódusaihoz hasonlóak lehetnek, és történet jellegűen élhetik meg e szakaszokat a polipok. A gerincesek és a polipok idegrendszere azonban egészen eltérő, így a hasonló jellegű események vizsgálata különösen fontos az idegrendszeri evolúció megértéséhez.

Costello aktív alvási szakasza, amikor a kutatók szerint álmodott. Érdemes megnézni a színváltozásait és a karjainak helyzetét. Forrás: Ramos et al.

Costello videóiban egy egy hónap alatt négy alkalommal tapasztalták a különleges, alváskor tanúsított viselkedést. Ezen álomszakasznak vélt epizódok néhányszor tíz másodpercesek, illetve néhány percesek voltak, s a leghosszabb ilyen epizód teljesen úgy nézett ki, mint amikor a polipot a való életben megtámadja egy ragadozója, s ő erre a támadásra reagál. A rémálom mellett lehet más jellegű, alvási betegséghez köthető magyarázata is a viselkedésnek.

Az állat megfigyeléséről készült tanulmány egyelőre nem került szakmailag ellenőrzött folyóirati megjelenésre, preprintként olvasható. Azt a kutatók is rögtön leszögezték, hogy csupán egyetlen egy állat megfigyeléséből derült fény a rémálomnak tűnő alvás közbeni viselkedésre, így egyáltalában nem biztos, hogy általános jelenségről van szó. A tanulmány célja azonban az, hogy a különös viselkedést mások is megismerhessék, és más kutatók is hozzájárulhassanak a lehetséges okok feltárásához saját elméleteikkel.

A vadon, és már nem fiatalon befogott Costello csak pár hónapot élt a kutatóintézetben, természetes pusztulását követően kiderült, hogy emésztőrendszeri parazitafertőzése volt, ami elég gyakori a polipok esetében, és ez a parazita tönkreteszi az emésztőszervek nyálkahártyáit, rontva az állat életkilátását.