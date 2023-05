Bármilyen ijesztő is a komodói varánusz, nagy veszélyben van. Mindössze hét indonéziai szigeten él, ahol az emberek fölperzselik az élőhelyét, hogy művelhető területhez jussanak, a zsákmányállatait levadásszák. Még a Komodói Nemzeti Parkban is csupán 3013 egyedet számoltak meg 2016-ban, szemben a 2013-as 3222-vel.

Mit tehet a faj gyarapításáért egy nőstény? Szaporodhat a hagyományos módon: párzik egy hímmel, majd tojásokat rak. Vagy párzás nélkül rak tojásokat – a jelenség neve szűznemzés.

Az angliai Chester Zoóban 2006-ban a Flora nevű nőstény – amely soha nem került kapcsolatba hímmel – életképes tojásokat rakott le. Ezek csakis az ő DNS-ét tartalmazták. Ez volt az első bizonyított eset a szűznemzésre a komodói varánusznál. „Az ilyesmi gyakran megtörténik” – foglalja össze a kutatók véleményét Gerardo Garcia, a hal-, kétéltű-,

hüllő-, valamint gerinctelengyűjtemény kurátora a Chester Zoóban. Az embernél a férfiak hím meg női nemi kromoszómákat is hordoznak. Ám a komodói varánusznál ez a nőstényekre jellemző; Flora testében tehát rendelkezésre állt az embriók fejlődéséhez szükséges genetikai állomány. A szűznemzés eredményeként világra jött utódok Garcia szerint teljesen egészségesek – csak épp valamennyien hímek. Az ivaros és az ivartalan szaporodás

képessége evolúciós előny, állítja Garcia. Ha éppen nincs a közelben hím, a nősténynek szűznemzés útján lehetnek hím utódai – amelyekkel, ha felnőnek, párosodhat. „Nem ideális megoldás, hiszen nem szolgálja a genetikai változatosságot” – ismeri be Garcia, ugyanakkor a faj fennmaradását elősegíti.