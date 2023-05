Indul a lakossági fecskeszámlálási akció!

Mint felidézik, a Fecskeles, egykori nevén a Fecskefigyelő 2010-ben indult, a fecskék védelmének évében, de eljött az ideje a 13 éves adatbázis frissítésének. A TermészetLesen program többi adatbázisához hasonlóan a Fecskeles célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe – hangsúlyozzák a közleményben. Az EU LIFE Nature alapja által, a Közösen a természetért pályázat keretében támogatott Fecskeles az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának egy következő állomása.

A Fecskeles, hasonlóan a többi adatgyűjtő akcióhoz, mint a Téli madárles, a Gólyales, a Tavaszi természetles elérhető böngészővel, valamint a Turdus mobiltelefonos applikáción keresztül is, így aki részt vett a korábbi akciók bármelyikében, az ott használt bejelentkezési adatokkal tudja böngészni a közelében lévő fecskefészkek adatait, vagy új fészket, illetve fészekadatot feltölteni – áll a közleményben.

A megújult adatbázisban elérhetők a korábbi fészkelőhelyek (4252) és számlálások (4886) adatai, sok ezer fotót lehet böngészni, valamint az adatbázisok használatát megkönnyítendő az MME bemutató videós segédlettel is készült, amely mind az internetböngészővel használható adatbázis, mind pedig a Turdusban elérhető felület használatát bemutatja lépésről-lépésre.



Az egyesület közleményében jelzi, hogy a Fecskeles mellett a tavaszi, kora nyári időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles jelenleg is gyűjti az adatokat, ahogy a lakosság kedvenc madarait, a gólyákat leltárba vevő felület, a Gólyales is. Tervben van még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését lehetővé tevő applikáció létrehozása.