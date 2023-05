Beoltják madárinfluenza ellen a kaliforniai kondorokat

Ez lesz az első alkalom, hogy az USA engedélyezi egy madárfaj beoltását a rendkívül súlyos madárinfluenza-törzs, a H5N1 ellen, amely a vad- és a háziszárnyasokat egyaránt sújtja, számolt be a Nature. Idén eddig 21 kaliforniai kondort találtak elpusztultan, s köztük 15 esetben sikerült kimutatni a vírust. A világ teljes kaliforniai kondor állománya 537 madár, amelynek közel kétharmada vadon él. Bár madárinfluenza járványok jó ideje vannak, a mostani azért különösen aggodalmas egyrészt, mert rendkívül nagy megbetegítőképességű, másrészt nemcsak madarakat, hanem számos emlőst is képes megbetegíteni, ez pedig azt is jelzi, a vírus közel állhat egy komolyabb gazdaváltáshoz. Bár a beteg madarakkal szoros kapcsolatba kerülő embert is képes lehet megfertőzni, emberről emberre terjedni még nem tud, ám minél több emlőssel találkozik a vírus, ennek annál inkább nő a lehetősége.

Nincsenek egységes véleményen az állattenyésztők és a szakemberek e vírus elleni oltások kapcsán – több oltás is rendelkezésre áll a madárinfluenza ellen. Míg számos országban bevett gyakorlat a szárnyasok oltása, másutt nem az, mert úgy vélik, hogy oltott madarak mellett nem lehet jól követni a járvány terjedését, vagy épp sokba kerül a sok millió háziszárnyas beoltása. Az USA az érintett háziszárnyas-állományok leölésével igyekszik megállítani a vírus terjedését, de Franciaországban például végigoltják a háziszárnyas-állományt, a kacsákkal kezdődően. Kína 20 éve sikeresen oltja a háziszárnyasokat, jelentősen csökkentve ezzel az állományban keletkezett károkat.

Fiatal kaliforniai kondor, az ifjoncok feje még sötét színű. Forrás: inaturalist

A most a világban terjedő madárinfluenza 1996-ban bukkant fel Kínában, de csak szórványos eseteket okozott, leginkább a téli félévekben. Azonban 2021-től e járványok a nyári félévben is kitartottak, és rengeteg madárfajt, illetve számos emlőst is megfertőzött a vírus, jelenleg öt kontinens több mint 70 országában van jelen.

A kaliforniai kondor Észak-Amerika legnagyobb madara, amelyet sajnos igencsak súlyosan érint a járvány. Mivel a faj állománya rendkívül veszélyeztetett, ezért kérvényezték a beoltásukra vonatkozó engedélyeket. Az azonban egyelőre nem világos, hogy a csirkékre kifejlesztett, a H5N1 egy korábbi változatának inaktivált formáját tartalmazó oltóanyag mennyire lesz képes megóvni a kondorokat. Tesztként egy rokon, de nem veszélyeztetett madár, a hollókeselyű 20 egyedét beoltották a kondoroknak szánt oltóanyaggal, hogy kiderüljön, egyáltalában hatásos és biztonságos-e a keselyűkre nézve ez az oltóanyag. A fogságban tartott kondorok (a tenyésztési program résztvevői) lesznek az elsők, amelyeket majd beoltanak, s ezt követően, az éves egészségügyi ellenőrzésük során fogják a vadon élők megkapni a védőoltásukat.

Azonban a fő cél az, hogy a kondorok létszámát és eredeti élőhelyüket olyan szintre hozzák fel a természetvédelmi szakemberek, hogy ne legyen szükség orvosi beavatkozásokra a faj megmentése érdekében.