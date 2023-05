2023. május asztrofotója: Nemzeti színekben tündökölt a sarki fény

Dombora Tóth Tamás néhány év eltelte után újra Izlandra látogatott, reménykedve, hogy életében először láthatja a sarki fényt. A fotográfus életre szóló élményére így emlékszik vissza: „Érkezésünkkor, az előrejelzések alapján KP-4-es (a földmágneses háborgás erőssége 0-tól 9-ig) erősséget jósoltak, de az egész sziget úszott a felhőben. Este nekivágtunk az erre a célra kifejlesztett applikációk alapján lyukat keresni a felhőkön: ha csak egy részét is, de meg szerettük volna látni a fényt. Szerencsénkre pár percre az üvöltő szél kinyitotta nekünk az ablakot, így már első este megpillantottuk a jelenséget. Aztán reggel jött a meglepetés: G2-es geomágneses vihar, KP-6-os előre jelzéssel! Délben indultunk a szállásról, hogy időben odaérjünk a sziget keleti oldalára; hátha ott kitisztul estére. Este 11 órakor végre megtörtént a csoda, amiért jöttünk! Először halványan, egy-egy zöld csíkban tűnt fel, majd később már az egész ég elkezdett színesen ragyogni. A legnagyobb meglepetés a színek összetétele volt: a fények felső része pirosan, majd fehéres átmenettel alul zöldesen cikázott. Fel is kiáltottam, hogy ez úgy néz ki, mint a magyar zászló! Valami egészen elképesztő volt ezt megélni. Még aznap éjjel két-három órát töltöttünk kint, de minden perc egy csoda volt. Készítettem time-lapse videót is az eseményről.



Amikor hazaértünk, akkor olvastam, hogy olyan erős volt a tevékenység, hogy még itthonról a Prédikálószékről is lehetett látni a piros csíkokat.” )