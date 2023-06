Az ormányosbogárfélék is lehetnek beporzók

Kölcsönös előnyökkel szolgáló kapcsolatrendszert építettek ki egyes ormányosbogárfélék a növényekkel, a bogarak egész életciklusa összefonódott azzal a növénnyel, amelynek termésében a lárváik is kifejlődnek. Egy újonnan, a Peer Community Journal folyóiratban bemutatott kutatásban e bogarakkal foglalkoztak, a kutatást a chicagói Field Museum ismertette.

A méhek, lepkék, sőt a denevérek beporzó szolgáltatásán túl nem nagyon szoktunk más beporzókra figyelni, holott egy rendkívül népes társaság, a bogarak is részt vesznek ebben a munkában. Eddig mintegy 400 ezer bogárfajt azonosítottak a szakemberek, s közülük 60 ezer az ormányosbogárféle, amit ismerünk, ez pedig akkora fajszámot jelent, mint az összes gerinces állatfaj együttvéve, mondta el Bruno de Medeiros, a múzeum bogárgyűjteményének egyik munkatársa, a tanulmány rangidős szerzője. Az ormányosbogarakra kártevőként gondolunk, kétségtelen, hogy vannak köztük olyan fajok, amelyek az ember valamely mezőgazdasági terményét, vagy épp a kamrában tárolt élelmiszerét szeretnék szaporodásuk színtereként használni, ám ekkora fajlétszámnál ez is érthető. Ez a néhány „rossz” bogár elvonja a figyelmet a többiről, melyek beporzó szerepéről így rendkívül keveset tudunk.

A bogár az egész életét az adott növényen tölti, a kölcsönös függőség része a beporzás is, amellyel nemcsak a növényt segíti, de saját magát is. Forrás: Field Museum / Bruno de Medeiros

Az egyes növények és az ormányosbogaraik közti kapcsolat igen szoros, amint azt az elemzésekkel a szakemberek kimutatták, több száz, velük foglalkozó kutatás eredményét átnézve. Azok a fajok, amelyek a szaporodásuk, táplálkozásuk és gyakorlatilag egész életük színteréül az általuk kedvelt növényfajt választják, igen gyakran egyúttal annak beporzói is. A növények „örömmel” használják ki ezt a helyben élő szolgáltatót, hiszen abszolút megbízható beporzó egy olyan rovar, ami magától a növénytől függ.

„Az efféle beporzó-növény kapcsolatot általában ritkaságnak, szokatlannak gondolják” – mondta de Medeiros. „A kutatásunkban azonban megmutattuk, hogy több száz ilyen ormányosbogárféle és vele kapcsolatban álló növényfaj párosát ismerjük már most, és még rengeteg lehet, amely felfedezésre vár.” Kevesen tudják talán, hogy az olajpálma beporzója is egy ormányosbogár, azonban ez rendkívül sokáig a szakemberek előtt sem volt ismert, pont amiatt, hogy senki se gondolta az ormányosbogarakat beporzónak – a hasonló félreértések miatt is fogtak bele a kutatásba a szakemberek. „A legtöbb ember ki akarja irtani ezeket a bogarakat, mi pedig azt hangsúlyozzuk, hogy igazából mind az ökoszisztémák, mind az ember számára fontos termények szempontjából jelentős szerep hárul rájuk.”

A kutatók bíznak abban, hogy a tanulmányukkal más szakemberek érdeklődését is felkeltik, s felhívják a laikusok figyelmét is arra, hogy az ormányosbogarak fontos beporzók is lehetnek, különösen a trópusi növények esetében.