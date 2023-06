Különös különbségeket eredményez a dingókerítés

Ami Kínának a nagy fal, az Ausztráliának a dingókerítés: a több mint 5600 kilométer hosszan elnyúló kerítést még a 19. században kezdték építeni, és az 1950-es években vált teljessé. A kerítést azzal a céllal hozták létre, hogy a háziállat-állományt megóvják a dingók támadásaitól. Azonban az európaiak érkezése előtt a dingók még nem juhokat fogtak vacsorára, hanem vörös óriáskengurut, mai napig ez a dingó kedvenc zsákmánya.

Sokan érvelnek a kerítés lebontása mellett, hisz a jelenléte fragmentálja az élőhelyeket, szétválasztja az ökoszisztémákat. No de mi lenne a hatása a 7 évtizede létező kerítés lebontásának? Egy kutatócsoport erre volt kíváncsi, s eredményeikről a Journal of Mammalogy folyóiratban számoltak be.

A vizsgálatokban egy olyan régiót választottak, ahol két szomszédos, a kerítés által megfelezett, de egyébként azonos tulajdonságú terület található. Ugyan mindkét oldalon vannak dingók, ám a kerítés által védett részen sokkal kevesebben: míg az északi oldalon gyakori állat, a délin igen ritka.

A kutatók 166, a kerítés két oldalán, a két elkülönült populációból származó kenguru tetemét vizsgálták meg. Felmérték az állatokat egyedileg is (méreteiket, koponyájuk alakját és nagyságát), valamint megvizsgálták az adott oldal populációjára jellemző adatokat, pl. nemek aránya, életkor.

Vörös óriáskenguru Forrás: inaturalist

A vártnak megfelelően a déli, dingóban szegény oldalon több fiatalt és sokkal több nőstény kengurut találtak (ezeket fogja meg elsősorban a dingó), mint az északi, dingóban gazdag oldalon. Emellett azonban kiderült, hogy a dingómentesebb életmódot élvező kenguruk kicsinyei lassabban fejlődhettek, az azonos korúak kisebbek és könnyebbek is voltak.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon a dingók nélküli, veszélytelenebb élet hatása lehet ez? Az is elképzelhető persze, hogy északon több a növényi táplálék és az ottaniak emiatt nőnek gyorsabban. A kutatók ezért műholdas vegetációs mérések évtizedes adatait is megvizsgálták, s kiderült, szó sincs a növényzetben efféle különbségről, sőt, északon talán még kicsit kevesebb is volt a növény. Bár arról nincs adat, hogy a növények egyes típusaiban lehet-e eltérés, ezt külön terepi felmérés vizsgálhatná, a kutatók úgy vélik, nagyon valószínű, hogy a kisebb ragadozói nyomás miatt kényelmesedett el a déli oldal kenguruinak növekedése.

Mivel a kerítésszakasz, amelynél vizsgálódtak, 1975 előtt elég ócska állapotban volt és így az állatok átkelhettek rajta, a kutatók megjegyezték, hogy mindössze 17 kengurugeneráció alatt kellett volna ennek az evolúciós hatásnak érvényesülnie, ami extra gyors. Arra gyanakodnak, hogy kicsit másképp működhet a különbség: feltehetően a déli oldali kenguruk alacsonyabb stresszhormon-szintjének köszönhető az eltérés, és nem evolúciós alkalmazkodásnak.

Nagyjából az állatok négyéves korára egyenlítődött ki a fejlődésük.

Ez csak egyetlen állatfajt érintő és egyetlen időpontban történt vizsgálat volt, kérdéses persze, hogy mi a helyzet a többi állatfajjal?