Különös növényi képességek

A Washingtoni Állami Egyetem számolt be arról a kísérletsorozatról, amelyben egy vékony üvegszállal érintettek meg növényeket, és vizsgálták, miként reagálnak erre. Kiderült, hogy az érintés hatására a növényi sejtekben egy lassú kalcium-hullám indult el, majd, amikor elengedték a növényt, egy következő, sokkal erősebb és gyorsabb ugyanilyen hullám. Azt eddig is ismerték a szakemberek, hogy a növény érzékeli az érintést, most azonban kiderült, hogy képes megkülönböztetni azt ha megfogják attól, ha elengedik.

A Nature Plants folyóiratban publikált eredményekről Michael Knoblauch professzor elmondta, meglepő, hogy megérzik az érintés jelentette nyomásnövekedést, majd azt is, amikor visszaáll a nyomás, ha elengedik a növényt. Ráadásul ezt idegrendszer nélkül, és az állatoktól eltérő módon teszik.

A kutatók lúdfűvel és dohánynövényekkel végeztek kísérleteket, amelyekben a növények levelét mikroszkóp alá téve érintették meg azokat egy kb. emberi hajszállal egyező vastagságú üvegszállal Az érintés erősségétől és jellegétől függően számos különböző reakciót láttak, ám a megérintés és az elengedés közti különbség szembeötlő és egyértelmű volt.

A megérintést követő fél percen belül elindult a kalcium-hullám a sejtekben, sejtről-sejtre haladt, mintegy 4-5 percen keresztül. Amikor elvették az érintő üvegszálat, sokkal gyorsabban haladt az ennek hatására beinduló kalcium-hullám, és alig egy percig tartott csak. A kutatók szerint a sejtekben jelentkező nyomás változását jelezhetik ezek a hullámok. Mivel a növényi sejtek sejtfalai meglehetősen merevek (az állatiakéhoz képest), a gyenge érintés hatására is megnőhet bennük a nyomás. Az elképzelést mikroszkopikus nyomás-szondázással ellenőrizték is, és ezzel kiváltották a hullámokat, és igazolták azok okát.

„Az állatok és az ember érzékelő sejtek segítségével veszi észre az érintést. Úgy tűnik, a növények a sejtjeikben növekvő vagy csökkenő nyomás útján érzékelik” – mondta el Knoblauch professzor. „Az is mindegy, milyen sejtről van szó. Az embernek idegsejtekre van ehhez szüksége, a növényekben bármilyen felszínen lévő sejt képes rá.”

A hernyók rágása keltette érzet hatására más növényi gének aktiválódnak, mint az érintés hatására, ám azt most nem vizsgálták, hogy pontosan milyen génaktivitási változás és miként következik be, ez még további kutatások során derülhet majd ki.