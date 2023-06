Rovarbeporzásúak lehettek az első virágok

Az Új-Dél-Walesi Egyetem (Sydney) számolt be arról a kutatásról, amelyben a világ legkorábbi virágos növényeinek valószínűsíthető beporzóit vizsgálták, genetikai eszközök segítségével. Bár a virágos növények legtöbbje esetében ma is rovarok a beporzók, számos más módszer is létezik, ezért most a növények rokoni kapcsolataiból felépülő rendszer alapján következtettek vissza a kezdetekre. Egy nemrégiben végzett kutatás arra jutott, hogy már a virágos növények (zárvatermők) megjelenése előtt is közreműködhettek a rovarok a növények megtermékenyítésében.

A New Phytologist szakfolyóiratban bemutatott vizsgálatok során olyan tulajdonságok eredetét ellenőrizték, amelyek a rovarbeporzáshoz köthetőek: például ilyen az illat, a nektár jelenléte, a virágok színe, vagy épp a pollenszemcsék számos tulajdonsága. Bár már korábban is felmerült, hogy valószínűleg a rovarbeporzás lehetett a legősibb módszer, a virágos növények teljes családfáján keresztül eddig nem vizsgálták meg e kérdést.

A virágok evolúcióját visszafejtve pedig arra jutottak, hogy a rovarbeporzás lehetett a legősibb módszer, s az összes többi, amelyet ma a virágos növények alkalmaznak, ebből fejlődött ki. Kiderült, hogy legalább 39 alkalommal jött létre a rovarbeporzásból valamilyen gerinces által végzett beporzás, majd ezekből 26 esetben ismét rovarbeporzás lett! A szélbeporzás 42 alkalommal jött létre a rovarbeporzásból, ám ezek már nem nagyon alakultak vissza eredeti formájukba a későbbiek során sem. A szélbeporzás kialakulása a nyílt és hidegebb élőhelyekre volt jellemző, míg az állati beporzás a melegebb vidékek zártabb élőhelyeire, például az esőerdők lombkoronaszintjére volt jellemzőbb.

Felmerül persze, hogy miféle rovarok lehettek azok, amelyek az első virágokat beporozták? Egy dolog biztos: nem méhek voltak, mivel azt már jó ideje bizonyították, hogy a méhek csak a legkorábbi virágos növényeket követően alakultak ki. A legkorábbi, kövületekben is megőrzött virágok eléggé aprók voltak, így feltehetően az első beporzó rovarok is apró termetűek lehettek. Lehetett valamiféle apró légy, esetleg bogár, szúnyogféle, de akár olyan rovartípusba is tartozhatott, ami már rég eltűnt az evolúció süllyesztőjében.

Kérdés az is, hogy mi lesz a jövője a rovarbeporzásnak abban a világban, amelyet az ember teremt, s amelyből egyre inkább hiányozni fognak a rovarok…