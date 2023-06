Nyomkövetős nyakörvek energiaellátása

A vadállatok megfigyeléséhez használt nyomkövetős nyakörvek kis akkumulátorai csak bizonyos időn keresztül működőképesek, ezeket cserélni nem mindig lehet, holott gyakran hasznos lenne a hosszabb távú megfigyelések miatt. Egy dán fejlesztésű nyakörv az állatok mozgását alakítja az eszköz számára hasznosítható energiává, hasonló módon, mint egyes karórák. Az így működő nyakörvek segítségével akár egy egész életen át megfigyelhetőek lesznek a vadállatok, számolt be a Science.

Egy vadkutyák megfigyelésén dolgozó kutató házaspárban merült fel az ötlet, amint a szavannán egész nap rohangáló állatokat lesték: mi volna, ha ezt a rengeteg rohangálást a nyomkövetők energiaellátásában hasznosítani lehetne? Mivel egyiküknek véletlenül pont olyan okosórája volt, ami a mozgási energiát alakítja árammá, az ötlet kézenfekvő volt.

A nyakörvben lévő energiatermelő egység Forrás: PLOS One

Az eszközben lévő kis generátor néhány pókerzsetonnak megfelelő méretű és tömegű (egy zseton 3,9 centis átmérőjű és 11,5 grammos), és az oldal irányú elmozdulásból tud energiát kinyerni a benne lévő inga, mágnes és huzalgyűrű révén. A kapott áramot egy lítiumion-szuperkondenzátor tárolja el, ez negyvenszer több töltést bír ki, mint egy lítiumion-akkumulátor.

A készülék, amelyben a generátor mellett természetesen a nyomkövető, a mozgásérzékelő és egy miniatűr számítógép is helyet kapott, mindössze 15 dekás, ezt pedig egy borz méretű állat könnyedén viselheti. Az eszköz harapásálló és vízálló burkolatban kapott helyet.

A készüléket a kutatók először saját kutyáikkal tesztelték: már másfél óra séta során annyi áramot termelt az eszköz, amivel egy napig működhetett a jeladó. Ezután egy vadasparkban élő európai bölény, illetve egy dán szigeten élő póni segítette a további tesztelést. E két állat is sikeresen gyűjtött elég energiát a GPS-jeladáshoz, sőt, még napi egy gyorsulásmérést is tudtak indítani.

Ezek az adatok a természetvédelmi célokra elegendőek, és így, az akár az állat teljes életét végig tudják kísérni anélkül, hogy rendszeresen zaklatni kellene az elemcserék miatt.

A kutatók a készülék elvét és összeszerelési útmutatóját szabadon hozzáférhetővé tették bárki számára a PLOS One folyóiratban közzé tett tanulmányukban. Bíznak abban, hogy ezzel más kutatókat is inspirálni fognak, és talán még ennél is hatékonyabb, kisebb s könnyebb eszközök születhetnek hamarosan.