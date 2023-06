Tudni szeretnéd, milyen ízeltlábút fotóztál?

Természetfotósként és ízeltlábúak iránt is érdeklődő biológusként én is használok közösségi adatgyűjtő felületeket, jelentős részben azért, hogy segítséget, megerősítést kapjak az általam fotózott élőlények meghatározásában. Van, hogy szinte fogalmam sincs, mit fotóztam, ilyenkor különösen nagy segítség, ha az adott terület szakértői választ adnak. Két, sokak által használt hazai felület az Izeltlabuak.hu és a Lepketérkép adatbázis.

Használatuk egyszerű: fel kell töltenünk egy vagy több képet a talált állatról, meg kell jelölnünk a minél pontosabb helyszínt és az időpontot, valamint megadhatjuk a megfigyelő(k) nevét, az egyedszámot. Megjegyzést is írhatunk, ha szeretnénk. A helyet és a dátumot, ha szerepel a feltöltött fotó adataiban, automatikusan is beolvassák a programok, de azért érdemes ellenőriznünk. Fajcsoporttól és felülettől függően jellemzően néhány napon (de akár néhány órán) belül kapunk választ, melyet az izeltlabuak.hu-n belépve a honlap jobb felső felén egy értesítés is jelez.

A molylepkék határozása már csak rendkívüli fajgazdagságuk miatt sem egyszerű. Az Izeltlabuak.hu oldal egyik határozójának köszönhetően tudtam meg biztosan, hogy egy közönséges pusztamolyt (Brachodes pumila) sikerült fotóznom a Vértesben. Nevével ellentétben egyáltalán nem gyakori faj, és különleges élőhelyekhez kötődik. Forrás: Pribéli Levente/ izeltlabuak.hu

Mi lesz az adatokkal?

Böngészhetjük mások adatait is (az érzékeny adatok nem láthatóak pontosan), de nézhetünk összefoglalásokat, listákat saját megfigyeléseinkről is. Akit ez motivál, gyűjthet hosszú fajlistát: ha rendszeresen használjuk az oldalakat, gyorsan bővülhet a megfigyelt fajaink száma. (Az Izeltlabuak.hu oldalon könnyen megtekinthető a listánk). Amellett, hogy jó tanulási segítséget jelentenek a közösségi adatgyűjtő felületek, több más hasznuk is van.

Volt példa rá, hogy ezek segítségével derült ki egy kertben fotózott lepkéről, hogy ez a faj első dokumentált magyarországi megfigyelése. De természetvédelmi szempontból ritka fajoknál a védelmük szervezésében is segítséget jelenthet előfordulási helyük ismerete. Különösen értékes, de eddig alulkutatott, alig ismert területekre irányíthatják a figyelmet az onnan érkező értékes adatok. Az ilyen oldalak segíthetnek az ízeltlábúakkal foglalkozó szakembereknek abban, hogy szinte valós időben követhessék, éppen melyik faj rajzik, és pontosabb képet alkothassanak azok elterjedéséről. Utóbbi céllal készülőben van az első magyarországi lepkeatlasz, mely nagy részben épp a fenti adatbázisok adataira fog támaszkodni. Mindezek mellett nemzetközi összegző munkákhoz is hozzájárulhatnak az adataink. Nemrég például az Izeltlabuak.hu Facebook oldalán tették közzé, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) készülő európai éjjeli lepkék Vörös Listájának összeállításához 60 000 adattal járult hozzá a hazai honlap.

Nappal, egy bábakalácson pihenve sikerült rátalálnom erre a védett vasvirág-csuklyásbagolyra (Cucullia xeranthemi). Forrás: Pribéli Levente/ izeltlabuak.hu

Léteznek persze további hasonló adatgyűjtő oldalak, köztük az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés honlapja, a Vadonleső program, vagy a nemzetközi iNaturalist oldal, ahová a világ minden tájáról feltölthetjük bármilyen élőlényről készült fotóinkat is. Érdemes használni az itt felsorolt oldalak bármelyikét, de akár többet is kipróbálhatunk!