A vidra bundája

A tengeri vidra bundája páratlanul tömött: négyzetcentiméterenként akár 160 ezer szőrszálat is számlálhat. (Európai rokona bundája csak fele ilyen dús.) A tengeri vidra a leghidegebb vízben is képes megtartani mintegy 38 Celsius-fokos testhőmérsékletét, ami részint dús szőrzetének, részint az abban foglyul ejtett levegőnek is köszönhető.