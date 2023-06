Madarak és tojásaik

Arisztotelésznek nem volt igaza. Mary Caswell Stoddard, a Princeton Egyetem evolúcióbiológusa és munkatársai több mint 1400 madárfaj majd 50 ezer tojását vizsgálták meg. Miután osztályozták őket aszimmetria és forma alapján, rájöttek, hogy minél hegyesebb vagy oválisabb a tojás, annál valószínűbb, hogy jól repülő madárfajtól származik. „Nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, hogy a tojás formáját valószínűleg az befolyásolja, mennyire repül jól a madár” – mondja Stoddard.

Fekete lumma Forrás: Getty Images

A lumma tojása például különösen hegyes és nyújtott – a madár bravúrosan repül, ráadásul a vízben is igen ügyesen mozog. Talán az áramvonalas testű madárnak a tojása is áramvonalas; a zömök testű, röpképtelen madarak, például a strucc és az emu tojása csaknem gömbölyű.

A pingvinek látszólag kivételt jelentenek a szabály alól: e vízimadarak röpképtelenek, de tojásuk aszimmetrikus. Ez meglepte a kutatókat, ám később előálltak egy elmélettel. Stoddard szerint ugyanis „azok a folyamatok, melyek a jól repülő madarak tojását alakították, a kiválóan úszó fajoknál, így a pingvineknél is működnek”.