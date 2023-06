Májusfa szalagok nélkül? Ismerd meg a zselnicemeggyet!

Vadon elsősorban nedves élőhelyeken – ártéri erdőkben, láperdőkben, álló- és folyóvizek mentén – találkozhatunk egy feltűnő, felálló fürtös virágzatokat bontó fával, a zselnicemeggyel. Ismerős lehet parkokból is, ugyanis dekoratív volta miatt díszfaként is alkalmazzák. Virágai nagyjából a lombfakadással egy időben, április-májusban nyílnak. Ezért hívják még többek között májusfának, de nevezik, nevezték a zselnicemeggy mellett zelnicemeggynek és kutyacseresznyének is.