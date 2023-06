Lepke-kereskedelem

A lepkék iránti rajongásunk ősi, e gyakran színpompás, légies rovarokat általában azok is kedvelik, akik egyébként nem rovarrajongók. Rengeteg lepkegyűjtőt is ismerünk a történelemből, és azokban az évszázadokban, amikor a rovarvilágot még nem sodortuk hanyatlásba tevékenységünkkel, ez nem is okozott különösebb problémát. Ami azonban 150-200 éve még bocsánatos bűn volt, mára, számos faj esetében az állatok létszámcsökkenésének egyik meghatározó okává vált. Mindezek ellenére kevesebb mint 70 lepkefaj tartozik a CITES-egyezmény alá, vagyis ennyi esetében van szükség külön engedélyre a kereskedelméhez (szemben a 850 emlősfajjal).

Honnan hová? Az árusított fajok élőhelyei, és a célhelyszínek (sárga pontokkal), ahova szállították őket. Forrás: Biological Conservation

Egy amerikai vezetésű nemzetközi kutatócsoport mérte fel, milyen nagyságrendű is valójában a lepkekereskedelem ma a világban. Ezt az eBay platform alapján vizsgálták meg, és felmérték, mekkora gazdasági szerepe van ennek a kiinduló országokban, mennyire lehet fontos a megélhetés szempontjából. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb lepkefaj, amellyel kereskednek, a szegényebb országokból, trópusi, szubtrópusi régiókból való.

Egy példa az árusított lepkékre: a Morpho Dél-Amerika lakója volt, mígnem befogták és preparálták egy gyűjtő kedvéért. Forrás: inaturalist

Felmérték azt is, miféle tulajdonságok jellemzik azokat a lepkefajokat, amelyek e kereskedelem áldozatai, beleértve a természetvédelmi státusukat is. Független ítészek segítségével a kereskedelemben érintett fajok esztétikai értékét, vagyis a szépségét is felmérték, rangsorolták, s azt is megvizsgálták, mennyiben függ ez össze az adott állat árával.

Egy év alatt a megvizsgált platformon több mint 50 ezer egyedi tranzakciót találtak, amelyekben lepkéket adott el valaki. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) összesen 214 lepkefaj kereskedelmét tartja számon, ezzel szemben most 739 nembe tartozót találtak (egy nem alá számos faj is tartozhat), összesen a kereskedelem 17-szer többféle lepkét érintett! A talált fajok 96 százalékában valami trópusi országból az USA és Európa területén lévő kereskedőkhöz kerültek a lepkék. A legnépszerűbbek a pillangófélék (Papilionidae) családjának tagjai voltak. Egy preparált lepke keretezés nélkül átlag 6,75 dollárba, kerettel 35,9 dollárba került (ez átszámítva 2300 forint, illetve 12 300 forint).

A világ legdrágábban eladott lepkéje: Bhutanitis ludlowi Forrás: Proceedings of the British Ecological Society

A legdrágábbak valóban a legritkább fajok példányai voltak, ám általánosságban a lepkék szépsége határozta meg, mely fajok kerültek nagyobb mennyiségben kereskedelmi forgalomba. A legdrágább egy ázsiai lepke, a Bhutanitis ludlowi faj egy példánya volt – e lepkét 76 évig kihaltnak hitték, s csak 2011-ben került újra elő. Indiából e faj egy hím és egy nőstény példányát 8998 dollárért adták el egy orosz vevőnek.

Ornithoptera victoriae – az Ornithoptera nem minden faja engedélyköteles, CITES-egyezmény alá tartozik, a hirdetett és eladott példányokhoz viszont nem tartoztak kiviteli engedélyek… Forrás: Inaturalist

Mivel egyetlen eladó sem emlegetett semmiféle hivatalos kiviteli engedélyt vagy más okiratot az eladásnál, feltételezhetően vadon befogott állatokkal kereskedtek, nem pedig tenyésztettekkel. (A lepkék tenyésztése egyébként se könnyű, és a kereskedelemben népszerű fajok több mint fele esetében a tápnövényeiket sem ismerjük.) Sok esetben a példányok begyűjtésének helyét is megjelölték az eladók. Számtalan CITES-egyezmény alá tartozó faj is szerepelt az eladottak közt, és az sem zavarta a kereskedőket, hogy ezek engedélyköteles fajok… Olyan védett, veszélyeztetett fajból (Teinopalpus aureus) is több egyedet adtak el, amelynek befogásáért néhány éve Kínában 13 év börtönt kapott egy lebukott gyűjtő!

Ezért a lepkéért 13 évet lehet ülni egy kínai börtönben. Teinopalpus aureus a faj neve. Forrás: inaturalist

Mivel csak egyetlen legális platformon vizsgálódtak, ezek az adatok valószínűleg távol állnak a teljes valóságtól, vagyis a helyzet még ennél is sokkal rosszabb lehet, mondhatni, ez csak a jéghegy csúcsa lehet. Arra azonban remélhetőleg felhívja a figyelmet a kutatás, hogy milyen lepkecsoportokra érdemes még inkább odafigyelni azok mellett, amelyek már ma veszélyeztetettek valamilyen emberi tevékenység okán.

Érdekes módon a kutatók úgy vélik, ez a vadon begyűjtés mindezek ellenére a természetvédelmet támogató tevékenység. Az ellentmondásosnak tűnő elképzelés mögött az áll, hogy így azok, akik ebből élnek, abban érdekeltek, hogy kiváló állapotban fennmaradhasson e lepkék élőhelye, hisz egyébként megszűnne az ő megélhetésük is. A különféle fajok védelme során ezt is érdemes volna figyelembe venni.