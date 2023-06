Megszabadul lábától a hószúnyog, ha túl hideg van

Ha hószúnyogokról készült fotókat nézegetünk, meglepően gyakran látunk olyan egyedeket e képeken, amelyeknek a rovaroktól elvárt 6 helyett csak 5, 4, esetleg 3 lábuk van (a linken egy videó látható, sajnos csak letölteni lehet, de érdemes megnézni!). A hószúnyog rokonságába tartozó lószúnyogokról ismert, hogy menekülés céljából megválnak lábuktól, ha azt egy ragadozó megfogta. Vajon a hószúnyog is önként válik meg végtagjaitól? A Science számolt be egy új kutatásról.

Szegénynek csak 4 lába maradt. Forrás: Inaturalist

Egy amerikai kutatócsoport a náluk honos hószúnyogok (Chionea-fajok) hidegtűrését vizsgálta meg. Az állat a hófelszínen gyalogolva keresi leendő párját, ám időnként még az ő szervezetének is túl hideg van. Amikor a hőmérséklet eléri a -7 Celsius-fokot, az állatka lábában lévő vérében (hemolimfájában) jégkristályok kezdenek kialakulni, a rovar egész egyszerűen megszabadul a lábától. Ezzel meg tudja azt akadályozni, hogy a kristályok a testében továbbterjedve megöljék őt. Erre azonban csak most sikerült bizonyítékot szerezni – e rovarokat laborban nem lehet tenyészteni, vadon pedig körülményes a befogásuk. E problémát civil kutatók segítségével oldották meg: terepsíelőket és hegyi túrázókat kértek fel arra, hogy amennyiben találnak hószúnyogot útjaik során, örökítsék meg és fogják be őket. A vadonban megfigyelt egyedek közt volt 3 lábon sántikáló is, és volt olyan, amelyik -10 Celsius-fok hideg havon sétált!

Hőkamerás felvétel a hószúnyogról, amely amputálta a saját lábát, amikor az vészesen lehűlt. Forrás: BiorXiv

A kutatók négy hószúnyog-faj egyedeit (összesen 77 darabot) vizsgálták, egy-egy olyan lapra helyezték őket, amelynek csökkenteni lehetett a felületi hőmérsékletét. Mivel a négy faj viselkedésében semmi különbséget nem tapasztaltak, ezért együtt kezelték azokat.

A kísérletekből kiderült, hogy amint az állatok lába elérte a kritikus hőmérsékletet (ezt infravörös felvételekkel követték), a hószúnyog amputálta saját lábát, a combtövénél. Az állatok mintegy kétharmada megvált saját lábától, a hőmérséklet csökkenésével. A mérések szerint amint a jég elkezdett a lábukban kialakulni, onnantól fogva átlag 2,5 másodperc kellett nekik ahhoz, hogy levágják saját lábukat. Ha ez nem sikerült, akkor a jegesedés tovaterjedt a létfontosságú szerveikre és az állat elpusztult. A kutatók úgy vélik, e rovarok speciális módon alkalmazkodhattak a hideghez, idegeik és izmaik is képesek működni a más rovarok számára már túl alacsony hőmérsékletek közt is.

A hószúnyogok számára ez a módszer valószínűleg az életüket is meghosszabbító lehet, ugyanis rokonaiknál hosszabb az átlagos élettartamuk, néhány hónapot is élhetnek kifejlett rovarként.