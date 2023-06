A zsiráfokra is hat a klímaváltozás

Forrás: University of Zürich / Derek Lee

A Zürichi Egyetem kutatói amerikai kollégáikkal karöltve mérték fel a kelet-afrikai zsiráfok helyzetét a klímaváltozás tükrében. A tanzániai Tarangire régióban vizsgálták a zsiráfokat egy évtizeden át, ez eddig a legnagyobb ilyen felmérés volt. E régió több mint 1000 négyzetkilométeres terület, több természetvédelmi területtel.

A várakozásokkal ellentétben a magasabb hőmérséklet javította a zsiráfok túlélését, ám a nagyobb csapadékot hozó esős évszakok hatására mind a felnőtt állatok, mind a borjak túlélése romlott.

A kutatócsoport részletesen elemezte a régió egyes helyszínein a hőmérséklet és a csapadék alakulását, valamint a növényzet állapotát. Felmérték, mindezek miféle összefüggésben voltak a zsiráfok túlélésével. Emellett azt is megvizsgálták, hogy a klímaváltozás vagy az emberi zavarás hat-e erősebben az összesen 2385 állat életére. Mivel a zsiráf is hosszú életű és lassan szaporodó állat, ezért különösen fontos e kapcsolatokat megérteni, hisz így a változások hatása csak lassabban, késleltetve érvényesülhet.

„A zsiráfnak számos fizikai módja van arra, hogy hűtse a testét: hosszú nyaka, lábai párolgás útján kiválóak e célra. Speciális orrüregei is vannak, amelyekben az agyat ellátó sűrű érhálózat húzódik, s e helyeken is képes hőt leadni” – mondta Derek Lee, a kutatás egyik résztvevője. Hozzátette, lehet, hogy a vizsgálati időszakban még nem volt olyan extrém hőség, ami meghaladta volna a zsiráfok tűréshatárát, ám a jövőben ilyen is bekövetkezhet.

A kutatók szerint a több eső miatt kisebb a hirtelen felnyurgult növényzet tápértéke, és emellett elszaporodnak a bélparaziták és a kórokozók (hasadékvölgyi láz, illetve lépfene), e három hatás együttesen csökkenthette az állatok túlélését.

Az emberi hatások a rövid ideig tartó, de heves esőzésekkel együtt rontottak leginkább a zsiráfok helyzetén. Azok az állatok, amelyek a védett területek határán, emberlakta területek közelében éltek, rosszabb helyzetbe kerültek csapadékos időben. A kutatók szerint ezt a háziállatokról átterjedő fertőzések okozhatják, illetve az, hogy a sár megnehezíti az orvvadászat elleni hatékony védekezést.

Mivel az előrejelzések alapján pont ezek a rövid, de heves esők válnak majd egyre gyakoribbá, érdemes ennek függvényében újraértékelni a zsiráfok védelmét.