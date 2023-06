Megváltoznak az orrszarvúk a tülkeik nélkül

A PNAS folyóiratban számolt be egy svájci vezetésű nemzetközi kutatócsoport arról, hogy miféle változások zajlanak le egy keskenyszájú orrszarvú (Diceros bircornis) életében, miután természetvédelmi célból megszabadították a tülkétől. A súlyosan veszélyeztetett, fekete orrszarvúként is emlegetett állatnak ma már csak mintegy 5500 példánya él vadon. A vezető ok az állatfaj pusztulásában a tülke miatti orvvadászat, ezért is próbálják őket e fura módon megvédeni. A tülök a feketepiacon az aranynál is magasabb áron cserél gazdát, mint „kínai orvosság”.

Mivel az orrszarvú tülkének levágása igen nehéz és körülményes procedúra, ráadásul meglehetősen költséges is, általában csak akkor alkalmazzák egy-egy területen, ha megnő ott az orvvadászat. Amikor az lecsökken, akkor általában felhagynak a tülökmentesítéssel.

Bár a szakemberek gondosan ügyelnek arra, hogy amikor védelmi okból megszabadítják az állatokat a tülküktől, semmilyen trauma ne érje azokat, azzal eddig nem sokan foglalkoztak, hogy mi történik az állattal ezt követően. A Neuchâteli Egyetem számolt be az új kutatásról, amelyből mindez kiderült.

Tülökmentesítésen átesett keskenyszájú orrszarvú. A tülök visszanő egy idő után, így indokolt esetben a procedúrát meg kell ismételni. Forrás: inaturalist

15 év alatt összesen 368 orrszarvút figyeltek meg Dél-Afrika területén, számos vadrezervátumban. Megnyugtató válaszként először is érdemes tudni, hogy nem nőtt a állatok természetes halandósága a beavatkozást követően, vagyis a tülökmentesítés nem befolyásolta közvetlenül a túlélési esélyeket. Azonban kevésbé örömteli hír, hogy az így kezelt orrszarvúk territóriuma átlagosan közel a felére csökkent a tülök levágását követően (a nőstényeké csökkent jobban). Emellett 37 százalékkal ritkábban találkoztak fajtársaikkal.

Mi okozhatja ezt a változást? Elképzelhető, hogy az állatok elveszítik státuszukat, vagy csupán azt a biztonságérzetet, amit az önvédelemben használt tülök nyújt. Emiatt kerülhetik egymás társaságát, illetve emiatt „otthon ülő” típusúvá válhatnak. Ez pedig átalakítja az állat egész viselkedését, ökológiáját. Az egyelőre még nem ismert, hogy az állatfaj szaporodására miként hat a tülök levágása, ám elképzelhető, hogy erre is negatívan.