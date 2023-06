Egy gólya csőrét üdítős dobozból szabadították ki

Forrás: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

A France 3 televíziós csatorna riportja szerint a bajba jutott gólyát két hete már 200 kilométerrel távolabb is látta egy gazda, le is fényképezte, de elrepült, mielőtt elérte volna. A burgundiai régióban fekvő Tournus közelében, 2023. június 20-án iskolás gyerekek vették észre.

A bejelentés nyomán a helyi tűzoltók egy drón segítségével találtak rá, és hálóval fogták be, hogy ki tudják szabadítani a csőrét.

A madár az éjszakát a tűzoltóságon töltötte, ahonnan egy madármenhelyre szállították. A gazda által két hete készített fotók nagy feltűnést keltettek a francia közösségi hálón. Sokan aggódtak a gólyáért, és az is felmerült, hogy az üdítőt gyártó Coca-Colának segítenie kellene a madár megmentésében.