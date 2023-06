Húsdiétára vált egy növény ínséges időkben

Nyugat-Afrika őserdőiben honos az a különleges növény (Triphyophyllum peltatum), amelyet elsősorban reménykeltő orvosi-gyógyszerészeti hatóanyagai miatt vizsgálnak. A hatóanyagok a hasnyálmirigyrák, a leukémia, a malária és más betegségek elleni harcban is kiváló fegyvereink lehetnek majd. Azonban a növényt igen nehéz mesterségesen termeszteni, ezért nem sokat lehetett tudni arról, mi váltja ki nála, hogy időnként módosult leveleket növeszt, amelyek rovaremésztők. Ebben pedig jelen tudásunk szerint egyedülálló a világon. Amikor erre sor kerül, kisebb rovarokat fog el a levelein fejlődő ragacsos cseppecskék (lásd nyitóképünkön) segítségével, amelyben emésztő enzimek is találhatóak.

A növény a vadonban, „hagyományos” levelekkel. Forrás: inaturalist

A Würzburgi Egyetem számolt be azokról a vizsgálatokról, amelyekkel végre sikerült kideríteni, mi is áll a diétaváltás mögött. A növény különböző fejlődési stádiumaiban más és más típusú leveleket, hajtásokat hoz, igen rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez. A fiatal növényeken figyelték meg, hogy eleinte normál, majd úgynevezett csapdázó leveleket hajt, amelyek e ragacsos cseppeket termelik. Amint a csapdázó levelek betöltötték a feladatukat, ismét normál levelek nőnek a növényen, és amikor már akkora, hogy eléri a lián stádiumát, akkor a levelek hegyén kapaszkodó horgokat növeszt. E fejlődési szakaszok az élőhelyektől függően változó hosszúságúak lehetnek, és az is előfordul, hogy a rovaremésztő szakasz teljesen kimarad.

A lián stádium elértével a levelek hegyén kapaszkodó horgok nőnek. Forrás: inaturalist

A kiváltó okok kiderítéséhez a német kutatóknak először is arra volt szükségük, hogy sikeresen tudják a növényt termeszteni, így lehetett kísérleteket végezni vele. Erre több német egyetem és kutatóintézet közös munkája révén került sor, legelőször a Würzburgi Botanikus Kert melegházában.

Ezt követően tudták elvégezni a kísérleteket, és kideríteni azt, hogy mi váltja ki a rovaremésztő levelek kialakulását.

A kísérletekben sikerrel vizsgázó növények akkor növesztettek rovaremésztő leveleket, ha nem, vagy alig volt foszfor a táptalajukban. Forrás: New Phytologist

„Különféle stresszhatásoknak tettük ki a növényeket, köztük egyes tápanyagok hiányának, és felmértük, melyikre miként reagáltak. Egyetlen esetben sikerült kiváltani a csapdázó levelek fejlődését: foszfor hiányában” – mondta Traud Winkelmann, a kutatás vezetője. Már az elegendő volt a csapdázó levelek kifejlődéséhez, ha jelentősen foszforhiányos talajba ültették a növényt.

Eredeti, afrikai élőhelyén, a tápanyagokban szegény talajban a növény ezzel a diétaváltással el tudja kerülni a növényi alultápláltság állapotát, és a rovarok segítségével jut hozzá a hiányzó elemhez.

Az eredmények abban is segítenek, hogy megértsük a növényi rovaremésztés eredetét.