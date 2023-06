Koktél, kolibri módra

Amiben cukor van, abban előbb-utóbb alkohol is lesz, az erjedési folyamatoknak köszönhetően. Ennek eredményeként nevethettünk annak idején a Sivatagi show erjedt gyümölcstől tántorgó állatain, és amint azt egy új kutatás feltárta, a kolibrik is emiatt fogyaszthatnak alkoholt.

A Kaliforniai Egyetem (Berkeley) kutatói vizsgálták meg a kolibrik alkoholfogyasztását, majd a Royal Society Open Science folyóiratban számoltak be az eredményekről.

Mind a gyümölcsöt, mind a nektárt fogyasztó állatok az erjesztő mikrobák tevékenysége miatt találkozhatnak némi alkohollal, azonban eddig nem vizsgálták, hogy a nektár mekkora része válhat alkohollá, s mennyi alkoholt szippanthatnak fel a nektárfogyasztó állatok. A kolibrik azért voltak ehhez megfelelő alanyok, mert ők speciális itatókból is fogyasztanak nekik kitett cukros vizet. Ne feledjük, az alkohol teljesen természetes módon is részévé válik ezen állatkák étrendjének a nektár erjedésével! A kutatók a kolibriitatókkal azonban nemcsak azt tudták megvizsgálni, hogy mennyi alkoholt szippantanak fel, hanem azt is, hogy vajon szeretik-e, jönnek-e direkt az alkohol miatt.

„A kolibri a saját testtömege 80 százalékának megfelelő tömegű nektárt fogyaszt naponta. Ennek legnagyobb része víz, egy kis része cukor. Bár ebben csak egy egész alacsony koncentrációban van jelen etil-alkohol, napi szinten már jelentős lehet a mennyisége” – magyarázta Robert Dudley biológus, a kutatás egyik vezetője. Felmerült benne, hogy a madaraknak kitett cukros vízzel nemcsak eleséget, hanem némi itókát is adunk, és akár maga az alkohol is csábító lehet.

Ehhez a már említett kolibriitatók segítségével végeztek kísérleteket, amelyeket eleve meghatározott mennyiségű (minimális) alkoholt tartalmazó cukoroldattal töltöttek fel. Kiderült, hogy a San Francisco környékén egész évben megtalálható Anna-kolibri (Calypte anna) vígan elfogyasztotta még az 1 százalék alkoholt tartalmazó cukros vizet is! Azonban, amikor az alkohol aránya elérte a 2 százalékot, már csupán feleannyit ittak belőle – ezzel persze pont ugyanannyi alkoholt fogyasztottak el, mint a nagyobb mennyiségű, 1 százalékos koktélban. Ez a kutatók számára azt sugallta, hogy a természetben nem nagyon haladhatja meg a nektár természetes alkoholmennyisége a másfél százalékot.

Amikor a kitett cukros víz erjedését vizsgálták két hetes időszakban, abban sokkal kevesebb, mindössze 0,05 térfogat-százaléknyi alkoholt találtak. Bár ez egészen kevésnek tűnik, ám a kolibri testméretéhez mérten már igen jelentős mennyiség lehet.

„Szervezetük, a cukorhoz hasonlóan, az alkoholt is igen gyorsan elégeti, feldolgozza. Valószínűleg nem nagyon hat rájuk, vagyis nem rúgnak be tőle” – mondta Dudley.

Az alkohol, főként a trópusokon, ahol a cukros dolgok (pl. nektár, gyümölcs) igazán gyorsan megerjednek, óhatatlanul is az állatok étrendjének részévé válik. Kisebb kutatások arról is árulkodnak, hogy egyes nektárfogyasztók, például a főemlősök közé tartozó lajhármakik vagy a véznaujjú makik például kimondottal előnyben részesítik a magasabb alkoholtartalmú nektárt (az alkohol akár 3,8 százalékot is kitehet az általuk ivott nektárban!).

Dudley, aki hosszú ideje kutatja az állatok alkoholfogyasztását, a következőkben azt szeretné kideríteni, mennyi az alkohol a természetben előforduló nektárokban, s feltárni, ebből mennyit fogyasztanak a nektárivó madarak világszerte. A kutató szerint ahhoz, hogy az emberi alkoholizmus gyökereit megértsük, meg kell ismernünk, hogy a természetben miként viszonyulnak ehhez az anyaghoz más élőlények.