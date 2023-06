Még poloska szagú orchidea is létezik!

A poloskaszagú kosbor neve magáért beszél, bár számomra azon fajok sorát gyarapítja, amelyeknél a névválasztás talán nem sikerült egészen jól. Amikor ugyanis nemrég ilyen virágot szagoltam, koncentrálnom kellett, hogy valami poloska-szerű szagot érezzek ki. Nem mondom, van némi hasonlóság, de biztosan nem jutott volna magamtól eszembe. Állítólag egyes egyedek szaga tényleg poloskásabb, de másoktól is hallottam az enyémhez hasonló tapasztalatot. De lépjünk túl a néven és az illaton!

Poloskaszagú kosbor élőhely a Kisalföld peremén. Forrás: Pribéli Levente

A poloskaszagú kosbor hazánk vadon élő orchideafajainak egyike, közelebbi rokonságát más sisakoskosbor fajok alkotják: például a tornyos sisakoskosbor (más néven vitézvirág), vagy épp a 2022-es év vadvirága, az agár sisakoskosbor. Ahogy az orchideák között általában, úgy e fajok között is előfordulnak hibridek, amennyiben összecsúszik a virágzási idejük és egymás közelében vannak egyedeik. De hibridizáció nélkül is nagy változatosság jellemző a kosborokra, így a poloskaszagúra is. Egészen különböző színű, mintázatú virágokat találhatunk egy állományon belül.