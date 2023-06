Megújulások a Nemzeti Botanikus Kertben

A beruházás az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat (ELKH) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával, valamint a fenntartó Ökológiai Kutatóközpont saját forrásából valósult meg.

Mint írták, a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert hazánk leggazdagabb élőnövény-gyűjteménye és ökoturisztikai attrakciója, amelyet egy 200 éves történeti kert foglal magába. A kert évente több mint százezer látogatót fogad.

Az egyedi sziklaformációkkal, vizekkel és építményekkel tagolt különleges kertrész fejlesztésének első ütemében helyreállított Kis-tó és vízszabályozási rendszer lehetővé teszi, hogy a malom kereke is újra forogjon. A következő években is folytatni kívánják a vízi létesítmények és a kerti építmények rekonstrukcióját, hogy a néhány év múlva 75 éves fennállását ünneplő természetvédelmi és műemléki oltalmat élvező létesítmény a régi fényében pompázzon – olvasható a közleményben.

Mint felidézik, a botanikus kert része az az öt tóból álló rendszer, amelyet a kertet átszelő Sződrákosi-patak táplál. A vízfelületeknek nemcsak a kertrészek esztétikus látványában, de azok mikroklímájának alakításában is fontos szerepük van, egyben az öntözővizet is biztosítják.

A romantikus stílusú egykori kastélykert tavai és változatos növényzete gazdag állatvilágnak is otthont ad. A több mint 60 éve látogatható botanikus kert az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetéhez tartozik.