Föld alatt virágzó pálmára bukkantak Borneón

A Kew Királyi Botanikus Kert számolt be arról a felfedezésről, amelyet Borneón tettek munkatársaik, a helyi szakemberek és az őslakosság segítségével. A tudomány számára újonnan leírt pálmaféle a Pinanga subterranea nevet kapta. A növény egyedei úgy néznek ki, mint más pálmafélék frissen kikelt magoncai, az erdő aljnövényzetének részei, ezért maradhatott oly sokáig ismeretlen a faj a szakemberek előtt.

A pálma„fa” mellett sokan elmehettek már anélkül, hogy feltűnt volna nekik: eddig ismeretlen fajról van szó. Forrás: William J. Baker

Csak a tudomány számára volt ismeretlen ugyanis, mivel a helyi, borneói őslakosság nagyon jól ismeri, és kedveli lédús, édes gyümölcsét! Három helyi nyelven is van neve a fajnak, ami csak a valódi, még érintetlen őserdőkben fordul elő, és csak mozaikosan. Borneón eddig mindegy 300 pálmafajt írtak le a tudomány számára, a világon összesen kb. 2500 pálmafélét ismerünk. A mostani „felfedezés” azt is jelzi, ismételten, mennyire fontos, hogy a szakemberek együttműködjenek a helyi őslakosokkal, s azok természeti ismeretei segítsék a tudományt is.

A pálma virágzata a föld alatt. Forrás: William J. Baker

Mivel a trópusi erdők alján növekvő pálmacsemetéket, magoncokat elképesztően nehezen lehet azonosítani, ezért ezeket rendre figyelmen kívül hagyják a szakemberek is. Emiatt kerülte el a figyelmet a különleges borneói törpepálma is, ami pont úgy néz ki, mint egy fiatal, egészen hétköznapi pálmacsemete.

A pálma termése – az élénk piros gyümölcs lédús és ízletes, a borneói őslakosok csemegéje. Forrás: Randi Agusti

A föld alatt virágzó és termő növényt még 1997-ben egy borneói botanikus vette észre egy más célú felmérés során, ám csak 2018-ban jutott el egy expedíció szándékkal is e különös élőlényhez. A pálmák családjában ez az első föld alatti virágú-termésű faj. A Plants, People & Planet folyóiratban közölt tanulmány első szerzője, az indonéz Randi Agusti 2017-ben maga is rábukkant a növényre, szintén véletlenül, ám ő már megfigyelhette azt is, hogy egy disznó kitúrta a föld alól a termést, más egyedeket pedig ismeretlen állatok dézsmáltak meg.

Szakállas disznó – nemcsak a kétlábú őslakosoknak ízlik a pálma föld alatti gyümölcse. Forrás: inaturalist

Felmerül, hogy mi módon történhet egy föld alatti virág beporzása, és hogyan terjednek a magvai? E növény rokonait nagyrészt bogarak porozzák be, ám a föld alatt ennek nem sok esélye lehet. Azonban valahogy, valami beporozhatja, mivel bőven hozott termést a növény. Míg a beporzó hiánya nem végzetes, e növény rokonai közt is viszonylag gyakori az önbeporzó, a magvakkal már gond lenne, ha mind az anyanövény tövében csíráznának ki. A terepi megfigyelésekből azonban sikerült lefülelni a magok terjesztőjét: a szakállas disznók (Sus barbatus) kitúrják a föld alól a gyümölcsöket, megeszik azokat, és így elviszik emésztőrendszerükben a magvakat. A mag aztán már távol a növénytől a disznó ürülékével távozik, ezt a szakembereknek sikerült is megfigyelniük.

A világon eddig ismert 171 föld alatt virágzó vagy termő növényfaj száma gyarapodott a felfedezéssel, ám olyat, amelynek mind a virága, mind a termése a föld alatt fejlődik, csak egy aprócska orchideanemzetségben (Rhizanthella) ismertek a szakemberek.