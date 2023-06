Nagyobb védelem a sisakos kazuárnak!

A több millió éve létező és emiatt „élő dinoszauruszokként” is emlegetett nagytestű futómadarak ma már csak Ausztrália Queensland szövetségi államában és Pápua Új-Guineában élnek. A fajt nemcsak élőhelyük szűkülése, hanem az autós forgalom és a kutyatámadások is fenyegetik – jelentette szerdán az ABC ausztrál televízió.

Az ausztrál kormány állatvédő szervezetekkel közösen kidolgozott tervei között szerepel, hogy 2031-ig jelentősen bővítik a sisakos kazuároknak jelenleg védelmet biztosító területeket, ennek érdekében az állam telkeket fog vásárolni. Ezenkívül információs kampányt indítanak a kutyatulajdonosok körében, hogy felhívják a figyelmet, milyen veszélyt jelentenek a négylábúak ezekre a madarakra, illetve a jövőben feltűnőbb jelzőtáblákat helyeznek ki, amelyekkel az autósokat arra figyelmeztetik, vezetés közben ügyeljenek a környéken esetleg felbukkanó kazuárokra.

Szakértők szerint Ausztráliában legfeljebb 5 ezer sisakos kazuár élhet még, jelenleg is folyik az adatgyűjtés annak felderítésére, hogy pontosabban mekkora lehet a populáció.

A déli kazuárként is ismert madár akár 70 kilogrammot is nyomhat. Kék és vörös színű nyaka, a fején található sisakszerű szarukinövés és csillogó fekete tollazata feltűnő megjelenést kölcsönöz neki. Nem tud repülni, de erős combjainak köszönhetően futva akár az óránkénti 50 kilométeres sebességet is elérheti.

Kutatók szerint a sisakos kazuárok fontos szerepet játszanak az esőerdőkben élő fajok sokszínűségének fenntartásában is azzal, hogy azon kevés gyümölcsevő állatok közé tartoznak, amelyek nagy távolságokra tudnak nagyobb méretű terméseket széthordani.

A sisakos kazuárok mintegy 60 millió évvel ezelőtt fejlődtek ki, bizonyos ismertetőjegyeik azonosak a dinoszauruszokéval, például a tőrszerű karmokkal ellátott háromujjú lábai és légzőrendszere.