2023. június asztrofotója: Holdkelte Salgó vára felett

Babus Patrik az év elején elhatározta, hogy minden hónapban megpróbálja megörökíteni a teliholdkeltét ikonikus látóhatárral az előtérben. Sajnos az időjárás nem volt mindig kedvező, de június 3-án a szerencse mellé állt. Élményeiről az alábbiakban számolt be. „Mivel az időjárás- előrejelzés tiszta időt ígért, el is kezdtem nézni a potenciális helyeket. Végül Salgó vára mellett döntöttem. Mivel a környék egyik legmagasabb pontjáról beszélünk, minden oldaláról jó a rálátás. A pontos helyszín kiválasztásához a The Photographer’s Ephemeris nevű alkalmazás volt a segítségemre, amivel pontosan be lehet határolni, hogy hol kell állnom ahhoz, hogy a Hold a vár mögött kelljen fel. A megörökítés és képfeldolgozás folyamán kihívás volt, hogy a fényes felületű Hold és a relatíve sötét előtér együtt és részletesen látszódjon. A kép érdekessége még, hogy a Hold mellett jobbra az Alniyat (sigma Scorpii) nevű csillag is felfedezhető. Mindig jó ilyen holdkeltéket a természetben megélni, amelyeknek van egy számomra megfoghatatlan hangulatuk.”

A fotó Nikon D750 kamerával és Tamron SP AF 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD objektívvel készült, 300mm fókusztávolsággal, f/7,1 blendével, ISO250 érzékenységgel, 1s expozíciós idővel.