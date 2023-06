Kifejlett albatroszokat támadnak az egerek

A Dél-Afrikai Köztársasághoz tartozó szubantarktiszi Marion-sziget a vándoralbatroszok és számos más tengeri madár fészkelőhelye. A dél-afrikai partoktól 1700 kilométerre délre lévő vulkáni szigeten a 19. században az itt kikötő fókavadász hajósok „segítségével” telepedtek meg az egerek, amelyek azóta, ahogy számtalan más szigeten is, hatalmas pusztítást végeztek az itt élő madárállományban. Egy nemrégiben szárnyra kapott kezdeményezésben 2025-re egérmentessé szeretnék tenni a szigetet, és visszaadni azoknak, akik ősidők óta lakták: a madaraknak.

A világ számtalan szigetét özönlötték el a patkányok, egerek, ám számos helyen már sikerült őket kiirtani, s ezzel visszaállítani az eredeti állapotot, kisebb szigeteken könnyebb, de sehol se könnyű a feladat. A Marion-szigeten fészkel a világ vándoralbatroszainak fele (több más albatrosz- és egyéb tengeri madárfaj mellett), így az itteni egereknek sajnálatosan súlyos hatásuk van az össz állományra. A sziget, s a vele szomszédos kisebbik Prince Edward-sziget védett tengeri terület. Az elmúlt bő évszázad során az egerek megelégedtek a sziget gerinctelen faunájával, azonban, először 2003-ban kiderült, hogy már a madarak sincsenek tőlük nyugalomban. Ekkor még csak a különféle madárfiókákat (a linken lévő videót csak erős idegzetűek nézzék meg!) támadták az egerek, azóta a helyzet csak romlott, számolt be a Nature.

A madarakat élve rágják az egerek, s 2023 áprilisában már két felnőtt albatrosz pusztulását is okozták ezzel, ám több másik albatrosz tetemét is megtalálták a közelben, gyanús sérülésnyomokkal. A pusztulásukat a sérülés miatti röpképtelenség és éhhalál vagy másodlagos fertőzések okozták. A konkrét sérülések arra utaltak, hogy egerek ejtették a sebeket, ahogy sajnos egyre több helyen teszik ezt a madarakkal. Például a Midway-atollon 42 albatroszt öltek meg az egerek 2015-ben, a következő évben már 242 madár esett a rágcsálóknak áldozatul. Az egerek azokat a madarakat támadják, amelyek a fészkükön ülve nem mozdulnak el onnan.

A Marion-szigeten a klímaváltozás is az egerek mellett áll, a hosszabb nyarak több egérszaporulattal, és egyre több élelem igényével járnak. A gerinctelen állatok egyedszáma az 1970-es évektől fogva a tizedére zuhant, e drámai csökkenést is az egerek okozták. A szomszédos Prince Edward-szigeten, ahol sose voltak egerek, a rovarok és a növényzet állapota is a korábbiaknak megfelelő, érintetlen.

A Marion-sziget albatroszai közt először a fiókákat támadták az egerek: a még pelyhes kicsik ülepét és szárnyát támadták, a pehelytollak miatt könnyen hozzáfértek az állat testéhez. A nagyobb, már tollas egyedeknél a fej volt a célpont, itt volt a legkönnyebb a madár testéhez férkőzni. Az okozott sebek gyakran elfertőződnek és ez vezet az állatok pusztulásához, de a legyengült egyedek a ragadozó viharmadaraknak is könnyű prédát jelentenek. Bár egyelőre kis számban támadták a felnőtt egyedeket, a probléma így is aggodalomra ad okot. Az egészséges albatroszállomány fenntartásához sok jó erőben lévő felnőttre van szükség.

A Marion-sziget vulkáni múltjának szoros emlékei a lávabarlangok, lávaalagutak. Ezek az inváziós egerek számára olyan menedéket jelentenek, ami miatt gyalogosan is dolgozni kell az irtásukon. Forrás: Mousefree Marion / Peter Ryan

A vándoralbatroszok csak 8-10 éves korukban válnak ivaréretté, lassan szaporodnak: kétévente egy fiókát nevelnek, amelynek teljes fejlődése egy évet is igénybe vehet. Bár akár 60 évet is élhet egy madár, de 30 éves kora körül lecsökken a szaporodóképessége, így különösen fontos minden madár élete.

A Dél-Afrikai Köztársaság Erdészeti-, Halászati-, és Környezetvédelmi Minisztériuma 2025-ben egérirtó hadjáratot tervez a szigeten. Április és augusztus között helikopterekkel helyeznének ki a szigetek a rágcsálókra ható méreggel teli csalétkeket. Ezzel a módszerrel már több szubantarktiszi szigetet is megszabadítottak a rágcsálóktól. Az Egérmentes Marion-sziget projektet a dél-afrikai madárvédelmi alapítvány, a Birdlife South Africa hajtja végre majd a kormány megbízásából. A helikopteres szórás mellett gyalogosan is hasonló csalétkeket juttatnak ki például a sziget lávabarlangjaiba, ahol az egerek meghúzhatják magukat, de a helikopterekkel nem lehet elérni őket.