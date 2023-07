Utálsz mindent, ami olyan, mint egy légy? Gondold újra!

Ha felmerül a kérdés, hogy mire jók a legyek, egy dolgot kapásból tudnak a legtöbben: megeszik őket a fecskék. Valóban, de ezen bőven túlmutat a jelentőségük. A már említett kétszárnyúak csoportjába nagyjából 125 000 faj tartozik, az egyik legnagyobb rovarrendről van szó. E rend tagjai többek között a szúnyogok, a házi légy, a zengőlegyek és a pöszörlegyek is. Már ebből is látszik, hogy széles a skála. Potenciálisan veszélyes emberi fertőzéseket terjesztő rovaroktól kezdve nagyon fontos beporzókig és kártevőnek tartott állatokat megfékező ragadozókig sokféle élőlény tartozik ide. Sőt, akár ugyanaz a faj is betölthet ilyen eltérő szerepeket az életének különböző szakaszaiban.

A zengőlegyek nem csak fontos beporzók, de fajaik egy részének lárvái ragadozóként még más, számunkra esetenként nem kívánatos rovarok állományának szabályozásában is részt vesznek. Más fajok lárvái holt anyagokat fogyasztanak.

Feltűnő szokásuk, hogy röptükben egy helyben – szitakötőre vagy helikopterre emlékeztető módon – megállnak a levegőben. Ha ilyenkor óvatosan feléjük nyújtjuk az ujjunkat, gyakran rá is szállnak. Teljesen ártalmatlanok, fekete-sárga darázsmintájuk csak a megtévesztést szolgálja.

Ékfoltos zengőlegyek (Episyrphus balteatus), hazánk egyik leggyakoribb zengőlégy faja. Forrás: Pribéli Levente

Sok más kétszárnyú közül a pöszörlegyeket is érdemes kiemelni. Szokás szerint egy nagyon változatos rovarcsoportról van szó, a házi légyre jobban és kevésbé hasonlító kétszárnyúak is ebbe a családba tartoznak. Tipikus képviselőik egyike az alábbi képen látható. Igazán aranyos, dús szőrzettel borított állat, hosszú szívókával.

Borult időben magyar szegfűn pihenő pöszörlégy faj. Forrás: Pribéli Levente

A pöszörlegyek is szerepet játszanak a beporzásban. Lárváik főleg ragadozók, illetve parazitoidok. Utóbbi kifejezés azt takarja, hogy úgy fejlődnek más rovarok petéiben vagy lárváiban (bogarakban, darazsakban, magányos méhekben), hogy azok pusztulását okozzák.