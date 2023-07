A ráncos bőr előnyei

A mikrométernyi széles redők fürdőzés után is megtartják a vizet meg a sarat, így az állatok bőre nem szárad ki, míg újabb itatóhoz érnek. A sáros víz párolgása a testhőmérséklet fenntartását is segíti – ez azért nagyon fontos, mert az elefántok a legtöbb más emlőstől eltérően nem verejtékeznek. Sokáig nem tudtuk, hogyan képződnek a ráncok, de Michel Milinkovich és kollégái talán megoldották a rejtélyt. A Nature Communications tudományos folyóiratban beszámoltak mikroszkópos vizsgálataikról és fizikai alapú modellezésükről. Eredményeik szerint a bőr növekedése során a külső, latinul stratum corneumnak hívott rétegben fizikai húzóerők jönnek létre, amelyek hasadásokat eredményeznek vagyis az új bőr feszíti a külső, merev, de törékeny hámréteget. Ez a folyamat hozza létre a barázdákat. Az elgondolást az a megfigyelés is alátámasztja, hogy az újszülött elefántoknak nincsenek ilyen barázdái.

Az afrikai elefánt bőre különböző nagyításokban és a modell ábrázolása szerint (a-f). e: a bőr a legkülső réteg eltávolítása után. g: az ázsiai elefánt bőrén nincsenek kis csatornák. Forrás: nature.com

Az eredmények új megvilágításba helyezik a kérdést, miként védekeznek az elefántok

a hőség ellen.

Ahhoz még további kutatások szükségesek, hogy az ázsiai elefántoknál miért hiányzik ez a repedéses mintázat.