Kihaltnak hitt gyíkra bukkantak Ausztráliában

A Londoni Természettudományi Múzeum mutatta be azt a kutatást, amelyben a Tympanocryptis pinguicolla nevű fületlen gyíkfaj újrafelfedezésének híréről számolhattak be. Az agámafélék közé tartozó gyík egykor Melbourne környezetében élt, ám a város terjeszkedése, inváziós ragadozók elszaporodása, és más tényezők hatására gyakorlatilag eltűnt. 50 éve nem látták a fajt, és attól tartottak a természetvédelmi szakemberek, hogy talán már ki is halt.

Az állatka újbóli megtalálásának helyét nem hozzák nyilvánosságra. Ez ma már sajnos alapvető a ritka állatok és növények esetében, mivel rendre megrohamozták az élőhelyeket a gyűjtők, kifosztják, tönkre teszik azokat. (Minél ritkább egy élőlény, annál drágábban lehet eladni…)

Az állatka eddigi egyedszámcsökkenése többek közt a kontinens ökoszisztémájának átalakulásához köthető. Ilyen átalakulást jelent a behurcolt fajok (pl. róka vagy a kijárós és kóbor macskák) jelenléte. Ez utóbbiakat az európai telepesek hurcolták be, s mára évente 240 millió őshonos ausztrál állatot pusztítanak el. Annak ellenére, hogy e gyíknak tüskék meredeznek a hátán, és pókok föld alatti üregeiben lakik, nem úszta meg ő sem e ragadozók pusztítását.

