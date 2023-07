Különös módon jut a bélmikrobáihoz egy poloskafaj

Számos ízeltlábú vagy a petével együtt adja át a vele szimbiózisban élő bélmikrobáit, vagy közvetlenül a peterakás után azok mellé üríti béltartalmát a szükséges mikrobákkal. Van azonban egy tökféléken élő poloskafaj Amerikában, amely szigorúbb szülő. Ha az utóda szeretne valahogy felnőni, neki magának kell megkeresnie a szimbionta baktériumait.

Az Anasa tristis nevű poloska utódai a kikelésüket követő héten mást sem tesznek, mint kutatnak e baktérium (Caballeronia) után, ugyanis nélküle képtelenek megemészteni a tápnövényükként szolgáló tököt. Egy újonnan, a Current Biology folyóiratban publikált tanulmányban számolt be egy amerikai kutatócsoport e különleges viselkedésről. Ez a mezőgazdasági kártevő poloskafaj elleni védekezés előtt is új utakat nyithat, számolt be a Science.

Ha a kis poloskalárváknak életük első 5 napjában nem sikerül hozzájutni a baktériumhoz, akkor éhen vesznek. Mit csinál az újonnan kikelt poloska? Kutatni kezd!

Ám a kísérlet során érdekes dolog derült ki. Jason Chen, a kutatás egyik vezetője épp befejezte aznapi munkáját e poloskák különböző korú egyedeivel. Az idősebb állatok bélbaktériumát fluoreszcens jelzőmolekulával látta el korábban, ez azt jelentette, hogy így könnyedén követhető a baktériumok útja. A korábban külön tartott, frissen kikelt poloskabébiket és egy-egy idősebb egyedet összerakott egy dobozba egy hirtelen ötlettől vezérelve. Amikor pár pillanat múlva ránézett a helyre, az idősebb egyed épp elhelyezte ürülékét a dobozon, a kicsik pedig egyszerre lerohanták azt!

Néhány nappal később megvizsgálta a kicsiket, és kiderült, mindegyik szert tett a fluoreszkáló baktériumra.

A poloskafaj már majdnem kifejlett, illetve teljesen kifejlett egyedei egy tök felszínén. Az állat a tökfélék amerikai károsítója. Forrás: inaturalist

A kutató arra gondolt, hogy a fiatal poloskák talán így jutnak hozzá a bélmikrobiomjuk elengedhetetlen részéhez. A bizonyításhoz a fiatal poloskák választhattak a baktériumot tartalmazó poloskakaki, illetve az azt nem tartalmazó tápoldat közt. A kísérleti arénát bekamerázta, majd megfigyelte, mit tesznek a frissen kikelt egyedek. A kicsik újra és újra rástartoltak a baktériummal teli halomra, s szívogattak belőle. Az ellenőrzések ki is mutatták bennük a megtelepedett baktériumokat! A kísérletekből kiderült az is, hogy szaglás és látás együttese útján találnak rá a célpontra.

A tököt károsító poloska ellen ki lehet majd fejleszteni olyan méregmentes szert, amelyben a bélbaktérium speciálisan módosított verzióját permetezik ki. Ha a módosított baktériumot veszik fel a frissen kikelt egyedek a növény felszínéről, az nem képes elősegíteni a poloskák emésztését, a kártevők éhen halnak, még mielőtt károsítanák a terményeket.