Az elefánt is szeret változatosan étkezni

Mit esznek az elefántok? Azt jól tudjuk, hogy növényeket, de ezen belül a számukra kívánatos növényfajokról kevesebb elképzelésünk van. Az elefántok naponta hatalmas távolságokat tesznek meg, nem könnyű a közelükbe férkőzni, és emiatt nincs igazán információnk sem arról, hogy pontosan miket legelnek. De még ha sikerül is meglesni, ahogy esznek, botanikus legyen a talpán, aki nagy távolságból képes azonosítani az érintett növényeket. Épp emiatt voltak erősen hiányosak az ismereteink, egészen mostanáig. Egy kutatócsoport a Royal Society Open Science folyóiratban számolt be vizsgálati eredményeiről, amelyek szerint az afrikai elefántok kedvelik a változatos étrendet.

A kutatók két kenyai elefántcsalád egyes tagjai által elfogyasztott növényeket vizsgálták meg: az elefántok ürülékének DNS-töredékeit elemezték. A talált DNS-nyomokat számos növény genetikai ujjlenyomatát tartalmazó adatbázissal vetették össze, így kihámozva, mi is volt az adott egyed vacsorája. Emellett stabilizotóp-elemzéssel további adatokhoz is jutottak. E technológia segítségével olyan alapvető különbségekre lehet rábukkanni, mint az, hogy például fűféléket, vagy fás szárú növényeket eszik-e egy állat. Az elefántoknál például azt sikerült korábban már kimutatni ezzel, hogy az esős évszakban fogyasztott friss fűről a száraz évszakban a fákra áll át az állat.

Egyéni igények és ízlés

Az elemzésekből most kiderült, hogy az egyes elefántok közt nagy eltérés van abban, hogy mikor mit fogyaszt szívesen, ebben hasonlítanak hozzánk, emberekhez. Ezek a különbségek még az egyes elefántcsaládok együtt legelésző tagjai közt is fennálltak. A kutatók szerint ennek oka, hogy az elefántok nemcsak a rendelkezésre álló növényekből válogatnak, hanem az egyéni táplálékigényeik alapján is. Például egy vemhes elefánt más tápanyagokat kívánhat, mint egy nem vemhes rokona, ráadásul ez a vemhessége egyes szakaszaiban is változhat.

E változatos étkezés és az egyedek közti különbség az elefánt társas viselkedésének egy részére is magyarázattal szolgálhat. Azzal is együtt jár ugyanis, hogy az állatok, hiába legelésznek többen együtt, nem merítik ki a növényi forrásokat, ezért nyugodtan mehetnek együtt legelni.

Az eredmények arról is informálnak minket, hogy az állatok jóllétéhez szükség is van e változatos étrendre, ezt az elefántok védelméért tett intézkedések során is muszáj figyelembe venni. Ha kellően változatos a vad növények sokasága, ami rendelkezésükre áll, kisebb eséllyel fognak az ember kertjeibe betörni és ott táplálkozni, a kutatók szerint.

No és akkor miket is esznek az elefántok?

A legfontosabb táplálékukat az olyan pillangósvirágúak jelentik, mint az akáciafa, vagy a borágófélékhez tartozó Cordia, a fűfélék, a füzényfélék, illetve a mályvafélék. E növénycsoportok teszik ki az elefántok étrendjének mintegy háromnegyedét. Összesen a mintákban 367 különböző növényfajt vagy -csoportot azonosítottak, az egyetlen ürülékmintában talált rekordot 137 különböző növény képviselte.