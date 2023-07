Polipbölcsődét találtak Costa Rica közelében

A világ harmadik mélytengeri polipbölcsődéje, amelyre most bukkantak rá.

A Schmidt Óceánkutató Intézet számolt be a felfedezésről, amelyet a SuBastian nevű mélytengeri robotjármű kamerái rögzítettek, 2800 méteres mélységben. Háromlábú hal, korallkertek, és persze az aprócska polipbébik kerültek a merülő jármű kamerái elé. Az Octopus Odyssey (Polip-odüsszeia) nevű expedíció során, úgy tűnik, egy eddig ismeretlen polipfajt is felfedeztek.

A hidrotermális mező az úgynevezett alacsony hőmérsékletűek közé tartozik, ami nem azt jelenti, hogy hideg az itt kiáramló víz, hanem pusztán annyit, hogy maximum 20 Celsius-fokos. Azonban a mélységek alig 2 Celsius-fokos vizénél ez is melegebb kissé, emellett ásványi anyagokban igen gazdag.

Sok száz polip található a helyszínen, amelyek mind-mind a kikelésre váró petéiket őrzik. A peték egészen elnyúlt tojás alakú képződmények, amelyeket a polip karjaival véd; a kép tetején, középtájon a karok közt láthatóvá válnak. A polipbölcsődénél 12 Celsius-fokos a víz (e mélységbe 1,8 Celsius-fokos egyébként). Forrás: Schmidt Ocean Institute

Az itt található tengeri hegyek, mint a Dorado Outcrop egyelőre nem élvez védelmet, így szabadon halászható is. Azonban a kutatócsoportban dolgozó Costa Rica-i szakemberek szeretnék elérni, hogy e tengeri hegyeket mielőbb védetté nyilvánítsák egy itt kialakítandó tengeri természetvédelmi területen. Az expedíció során gyűjtött tudományos adatok és felvételek tanúskodnak arról, milyen gazdag e tengeri régió, s miféle kincsei is vannak az országnak, amelyek védelmet is érdemelnek.

Háromlábú hal, 3026 méteres mélységben egy tengeri hegy közelében Costa Rica vizeiben. Forrás: Schmidt Ocean Institute

A tengeri hegy polipgazdagságát már korábbi expedíciókban észrevették, ám most először sikerült az utódnemzedéket is azonosítani, s igazolni ezzel a helyszín feltételezett különlegességét.

A kutatók 2023 decemberében vissza fognak térni a helyszínre és környékére, ahol még valószínűleg sok felfedezni való vár rájuk. A visszatéréskor igyekeznek majd azt is kideríteni, mi teszi különlegessé a Dorado Outcrop környezetét, miért pont itt jöhetett létre a polipbölcsőde.