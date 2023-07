Pandaikrek születtek egy koreai állatkertben

Az Everland Állatkert és Vidámpark nőstény óriás pandája, Ai Bao és a hím Le Bao természetes párzását siker koronázta. 2023. július 7-én Ai Bao két pandabébinek adott életet, 110 perc különbséggel. Az elsőként született kicsi 180 gramm, a második 140 gramm tömegű, ők is és a pandamama is jó egészségnek örvendenek a park illetékesei szerint – számolt be a Samsung C&T hírében. A picik világra jöttének körülményeiről videó is készült.

A pandák párzása tavasszal zajlott, erre mindössze 1-3 nap áll rendelkezésre, addig termékenyek a nőstények. Ai Bao a párzás után egy idővel a vemhesség jeleit mutatta: többet aludt, és nem volt az igazi az étvágya. Az állatot nemcsak a helyi állatorvosok és gondozók tartották figyelemmel, hanem Kínából is érkezett pandaszakértő a siker érdekében. Úgy tűnik, a törekvések helyesek voltak, a mivel a 4 havi vemhességet követően szerencsésen megszülettek a picik.

A szülők: balra a mama Ai Bao, jobbra a papa Le Bao. Forrás: Samsung C&T

A vadonban is a pandák 40-50 százalékban ikreket hoznak a világra, azonban gyakori, hogy csak az egyik kicsit tudja a mama felnevelni. Az állatkertekben élő pandák körében azonban egyre gyakoribb a sikeres ikervemhesség, Kínában már hármas pandaikrek is születtek 2014-ben.

A piciket születésük után nem sokkal orvosi ellenőrzésen estek át. Forrás: Samsung C&T

Az így született kis pandák felnevelésében a szakemberek például etetéssel segítenek a mamáknak, így a természetesnél nagyobb a felnőtt kort megért pandák aránya. Ai Bao is fog majd segítséget kapni a két kicsinye nevelésében, de egyelőre az első, néhány éve született kicsinye neveléskor szerzett tapasztalatait használja a pandamama.

Egyelőre a kicsiket nem mutatják meg a látogatóknak, elsődleges cél a zavartalan fejlődésük biztosítása, és a kisebbik utód etetése-gondozása, amelynek terhét a szakemberek egyelőre levették a mama válláról. A továbbiakban is rendszeresen bemutatják majd a fejlődésüket az Everland youtube csatornáján, majd a kicsik fejlődése és egészsége figyelembe vételével később fognak dönteni arról, mikortól lehet őket megnézni.