Ezeket a lepkéket veszélyezteti jobban a klímaváltozás

Azt, hogy egy lepke képes-e elviselni a felmelegedést, gyakorlatilag a saját hőszabályozó képessége határozza meg. A trópusok lepkéi ebben ügyesebbé váltak az evolúció során, mint a mérsékelt égövben élő rokonaik. A Cambridge-i Egyetem számolt be arról a kutatásról, amelyben e lepkék hőtűrését, hőszabályozását mérték fel, majd két külön tanulmányban mutatták be az eredményeiket.

Arra jutottak, hogy nem szabad azt hinni, hogy a trópusok lepkéi fognak a leginkább szenvedni a felmelegedéstől, sőt, sokkal inkább érinti ez a nyugat- és közép-európai lepkéket. Úgy tűnik, a vizsgált közép-amerikai, trópusi lepkék saját stratégiáiknak köszönhetően jobban képesek védekezni a meleg ellen, mint eddig hittük.

A kutatók Panamában (54 faj), illetve Ausztria, Csehország és Nagy Britannia rétjeinek területén (40 faj) vizsgáltak meg összesen 6800 lepkét. Ezeket egyenként fogták be hálóval, és miniatűr hőmérőkkel megmérték a testhőmérsékletüket. Ezt az aktuális hőmérsékletet aztán összehasonlították a környezet hőmérsékletével, illetve annak a pontos helynek a hőmérsékletével, ahol a lepke volt – például a virágéval, amelyen pihent. Ezek a mérések megmutatták, hogy a panamai lepkék sokkal inkább hűvösen tudták magukat tartani, mint az európaiak.

A lepkecsaládok között a fehérlepkék (Pieridae) voltak a legkedvezőbb helyzetben, e család tagjai jórészt világos színűek, ide tartozik pl. a kora tavaszi citromlepke, vagy a kertekből jól ismert répalepke, káposztalepke is. A kutatók szerint a kiváló hőtűrésük is összefügg a világos szárnyszínekkel. A legkevésbé a busalepkék (Riodiniidae) és a boglárkalepkék (Lycaenidae) bírták a meleget, ezek általánosságban mindketten apróbb termetűek és sötétebb színűek is.

Közös vonás volt, élőhelytől függetlenül, hogy a kisebb szárnyakkal rendelkezők kevésbé jó hőtűrők voltak – a trópusokon a nagy szárnyú lepkék gyorsabban elrepülhettek a túl erős napsütésből, a kicsik azonban kevésbé voltak mozgékonyak. A szárny nagy mérete mellett az is előny volt, ha keskenyebb és hosszúkásabb volt a szárny.

Ezeket a tulajdonságokat a természetvédelmi törekvésekben is figyelembe kell venni, de magunk is tehetünk azért, hogy könnyebb legyen a környezetünkben élő lepkéknek: a kertben hagyjunk olyan részt, ahol magasra nőhetnek a növények, és árnyas menedéket nyújtanak a forró napokon a betévedő lepkék számára.