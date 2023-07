Kusza volt a fügefélék evolúciója

A fügék, vagyis a Ficus növénynemzetség kb. 850 fajból áll, és rendkívül változatos. Mi ugyan a füge szó alapján csak az édes gyümölcsre és az azt termő cserjére gondolunk, de ez csak egy e számtalan sok növény közül. Találkozhatunk azonban fügefélékkel a dísznövényeink közt is (pl. Ficus benjamina, Ficus elastica, Ficus lyrata, Ficus pumila), az igazi otthonukat viszont a forró égöv jelenti.

A Ficus sycomorus terebélyes fa Forrás: inaturalist

Vannak hatalmas fává terebélyesedő fajok, vannak liánszerűen futók és gyakorlatilag minden, ami fás szárú növényből elképzelhető. A kultúrában is fontos szerepet kapott a Ficus religiosa nevű faj, amely három indiai eredetű vallásnak is szent fája. Minek is köszönhető ez a sokféleség? Egy új kutatásban a fügefélék evolúciójának kusza szálait igyekeztek kibogozni. A kutatásról a Northwestern Egyetem számolt be.

A szent füge, a Ficus religiosa több vallásban is hangsúlyt, hatalmas kulturális jelentőséget kapott. Forrás: inaturalist

A kutatók 520 fügefaj összesen 1858 génjét vizsgálták meg, és tárták fel, hogy nem a korábban elképzelt hibridizáció vezetett el a sokféleséghez, hanem más folyamatok is fontos szerepet kaptak. A fügék beporzása rendkívül különleges, a terméskezdeményre hasonlító virágzatok belsejébe kell bemászni hozzá egészen aprócska darazsaknak (a füge különleges termését szikóniumnak nevezik). Gyakorlatilag a kerekded képződmény belsejében vannak a füge virágai, ezeket mi nem is látjuk.

Egy fügedarázs, a pár milliméteres állatka elnyújtott testalkatát a füge kicsiny lyukacskáján való átbújás határozza meg. Forrás: inaturalist

A beporzóknak épp ezért be, majd kikelésük után ki kell mászniuk, így a fügedarazsak nemcsak picikék, de különlegesen elnyúlt testalkatúak is.

A legtöbb fügeféle saját, csak rá specializált darázsfajjal oldja meg a beporzását, emiatt is gondolták úgy, hogy az eltévedt darazsak könnyen hozhatnak létre hibrid fügéket. A vizsgálatokból kiderült azonban, hogy ez nem jelent olyan mértékű génátadást az egyes fügefélék közt, hogy abból az új fajok kialakulását, távoli vérvonalak keveredését minden esetben magyarázni lehetne.

A nőstény fügedarazsak hosszú tojócsövük segítségével kívülről helyezik el petéiket a fügékben. A hímek kénytelenek ki-be mászkálni a megtermékenyítés érdekében. Forrás: inaturalist

Ezzel szemben azt találták, hogy a fügék sokfélesége a szinte mikroszkopikusan apró fügedarazsak sokféleségével együtt növekedett, vagyis a növény és a beporzói közös evolúciós utat jártak be.

A nálunk is termő közönséges füge (Ficus carica, ez szmirnai típusú füge) akkor is hoz édes, lédús gyümölcsöt, ha nincs a közelében fügedarázs, így bátran ehetik azok is, akik egyébként tartózkodnának a rovarfogyasztástól. Hazánkban egyelőre nem honosodott meg az a fügedarázs, amely e fajt is beporozná (Blastophaga psenes), bár előfordulását kb. másfél évtizede kimutatták a Mecsek déli lejtőin lévő kertek fügéin.

Blastophaga psenes, az a fügedarázs, amely képes beporozni a szmirnai fügét is, ám szaporodni csak a kaprifügében tud. A kaprifüge gyümölcse nem ehető. Forrás: inaturalist

Ahhoz, hogy a fügedarázs szaporodhasson, nem a szmirnai fügére, hanem a kaprifügére van szükség, ebben képesek csak kifejlődni utódai. A kaprifüge viszont nem képes a kis darazsak nélkül szaporodni, és nem hoz ehető termést se. Valószínű azonban, hogy a további felmelegedéssel meghonosodhat nagyobb területen is e fügedarázs, azonban ez se jelenti azt, hogy a kis darazsak az ehető gyümölcsben cseperedhetnének fel, pusztán annyit, hogy a szmirnai fügéinknek is lesz beporzójuk.