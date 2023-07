Hihetetlen expedíció a történelmi kincsek és a környezet védelméért

Öt országból érkeztek az önkéntes búvárok, hogy második világháborúban elsüllyedt hajókról távolítsák el azokat az elhagyott halászfelszereléseket, amelyek csapdába ejtik az állatokat, elpusztítják és súlyosan fenyegetik a tengeri élővilágot, elnyomják az élőhelyeket és veszélyeztetik a hajózást. Ezek a gyakran szellemhálóknak is nevezett felszerelések sokszor akár évtizedeken át is sodródnak a nyílt vízen, miközben foglyul ejtik a tengeri teremtményeket, károsítják a korallzátonyokat és súlyos ökológiai károkat okoznak. A nyolcnapos expedícióra a Földközi-tengeren, az olaszországi Lampedusa szigete és Tunézia között került sor.

Három szervezet, a Healthy Seas, a Ghost Diving és az SDSS (Society of Documentation of Submerged Sites) együttműködése során az önkéntesekből álló csapat nemcsak a környezetvédelmet tartotta szem előtt, hanem dokumentálta is az eseményt, miközben három dimenziós, virtuális modelleket hozott létre a hajóroncsokról, hogy a szélesebb közönség is megismerhesse őket.

A hatalmas háló csaknem beborította a második világháborús hajóroncsot, így veszélyeztetve a tengeri élővilágot. Forrás: Derk Remmers/Ghost Diving

Az expedícióról az 2013-ban alakult Healthy Seas (magyarul: Egészséges Tengerek) nevet viselő szervezet tájékoztatta szerkesztőségünket, akik már harmadik éve működnek együtt a Ghost Diving önkéntes technikai búvárokat tömörítő közösséggel, valamint az elsüllyedt helyszínek dokumentálásával foglalkozók SDSS kollektívával. A magyar Mikos Veronika irányításával működő Healthy Seas szervezet hidat képez a környezet és a történelem védelme között.

„A roncsok kiváló élőhelyet biztosítanak a tengeri élővilág számára, amelyek egyfajta zátonyként működnek és menedéket nyújtanak. Ugyanakkor ezeken akadnak fenn a leggyakrabban a halászhálók is. Becslések szerint évente 640 ezer tonna halászfelszerelés vész el vagy kerül véletlenül a világ tengereibe és óceánjaiba, ami tengeri állatok millióinak szenvedéséhez és halálához vezet – mondta Pascal van Erp, a Healthy Seas igazgatóhelyettese és a Ghost Diving alapítója.

Az önkéntes búvárok egy hatalmas, körülbelül 700 kilogramm tömegű hálót húztak ki a vízből. Forrás: Healthy Seas

A csapat most egy bizonyos hajóroncsra összpontosított, amelyet eddig még nem sikerült azonosítani. A hajó a második világháborúban, az úgynevezett kísérőhajók csatája során süllyedt el, és a mai napig számos légibombát és eszközt rejt. Az önkéntes búvárok egy hatalmas, körülbelül 700 kilogramm tömegű háló kiemelésével feltárták a hajó szerkezetét, amit így biztonságosabbá tettek a tengeri élővilág számára. A háló anyagának és szerkezetének vizsgálata után úgy vélik, hogy az Egyiptomból származik.

A küldetés során a különböző roncsokat kulturális emlékekként is dokumentálták. A szakemberek több mint 12 ezer fényképet gyűjtöttek össze, amelyeken fotogrammetriai technikát alkalmaznak és 3D virtuális modelleket hoznak létre, hogy a roncsokat a tudósok és a szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegyék.

„A 2007-es évben kezdtük el a roncsok feltárását ezen a helyen, és azóta futunk bele folyamatosan a halászhálókba. Az Healthy Seas szervezettel és a Ghost Divinggal való együttműködés viszont lehetővé teszi számunkra, hogy előrelépést érjünk el a történelmi felfedezéseinkben” – mutatott rá Mario Arena, az SDSS alapítója.

Az önkéntes búvárok már több száz tonna hulladékhálót gyűjtöttek össze, miközben biztosítják, hogy azok értékes erőforrássá, újrahasznosított alapanyaggá váljanak. Forrás: Derk Remmers/Ghost Diving

A csapat Olaszországból, Hollandiából, Németországból, Görögországból és Libanonból származó technikai búvárokból állt, akiknek már több ezer merülés szerepel az önéletrajzukban. A fedélzeten azonban csak korlátozott hely állt rendelkezésre, ami miatt úgynevezett újralégző-készülékeket használtak, amivel csökkentették a palackok számát, és növelték a biztonságot ezeken a hosszú és mély merüléseken.

A búvárok saját bevallásuk szerint a merülési hely távoli fekvése, valamint a fedélzeten lévő kevés készlet miatt ezt tekintik az eddigi legkülönlegesebb projektjüknek és alig várják, hogy jövőre ismét visszatérjenek, hogy folytassák a Földközi-tenger ezen részén található élővilág és környezet, valamint különleges történelmi roncsok védelmét.

A Healthy Seas a projektjei révén a már meglévő tengeri hulladék eltávolítását, illetve annak megelőzését tűzte ki célul, miközben gondoskodik arról, hogy az összegyűjtött halászhálók új, fenntartható termékekké váljanak. Így kapcsolják össze a tengerek védelmét a körforgásos gazdasággal. 2022-ben munkájukat mi is közvetlen közelről figyelhettük meg, amiről egy videót is készítettünk.