Rendkívüli orchideák beporzása

Az ausztrál La Trobe Egyetem számolt be arról a kutatásról, amelyet egy nemzetközi csapat tagjaként végeztek, s a Botanical Journal of the Linnean Society szakfolyóiratban tettek közzé. Talán meg se lepődünk azon, hogy ismét bebizonyosodott: rendkívüli növények az orchideák, rengeteg különleges szaporodási stratégiával.

Számtalan különféle rovar végzi el az orchideák beporzását. Forrás: Botanical Journal of the Linnean Society

Az orchideák mintegy tizedét kitevő fajok vizsgálata során részletesen feltárták, hogy melyik virágnak miféle beporzói vannak, és azt is, hogy őket milyen módszerekkel vonzza a növény. Kiderült, hogy a szaporodási stratégiák a növények rokoni szálai mellett a földrajzi elhelyezkedésüktől és a konkrét élőhelytípustól függenek.

Angraecum sesquipedale – az orchidea mögött lógó zöldes sárga, zsinórszerű nyúlványok azok a sarkantyúk, amelyek a nektárt tartalmazzák! Forrás: inaturalist

Mivel az orchideák e különös stratégiái nagy vonalakban már régóta ismertek, ezért sokan foglalkoztak is velük, például Darwin a virágok alakja és a beporzóik közti kapcsolat fejlődését vizsgálta evolúciós kutatásai során. Ennek köszönhető a híres történet is, amelyben a tudós egy madagaszkári orchideafaj (Angraecum sesquipedale) esetében előrejelezte, hogy a beporzója egy olyan molyféle lesz, amelynek a virág 40 centi hosszúra nyúló nektárt rejtő sarkantyúját eléri a nyelve, a rovart (évtizedekkel később fedezték csak fel.

A megjósolt lepke, Xanthopan morganii praedicta, amelynek pödörnyelve elég hosszú az orchidea nektárjának eléréséhez. Forrás: Wikimedia Commons

A vizsgálatok feltárták, hogy az orchideák háromnegyede függ a beporzóktól (negyedük képes beporzó nélkül is szaporodni), azonban a vizsgált fajok alig fele ad csak valamilyen jutalmat a beporzójának. Ezek a fajok ajándék nektár helyett valamiféle átveréssel csábítják magukhoz a beporzójukat. Az orchideák 55 százaléka csak egyetlen fajba tartozó beporzót csábít magához (ez eleve sokkal sérülékenyebbé teszi őket), és e fajokra különösen jellemző, hogy csalással csábítanak.

Az orchideák alig negyede termel nektárt, egy részük ehető, álpollennek hívott szőröket növeszt, mások rejtekhelyet biztosítanak, megint mások növényi olajokat adnak beporzóiknak. A leggyakoribb beporzók a méhek és a darazsak, őket szorosan követik a legyek és a szúnyogok.

Rendkívüli változatosság jellemzi az orchideákat. Forrás: Botanical Journal of the Linnean Society

Ausztráliában él azon orchideák legtöbbje, amelyek szexuális mimikri révén, egy-egy rovarfaj nőstényeit utánozva a rovarfaj, például darázs, szúnyog vagy méh hímjét csábítják magukhoz (nálunk ilyenek a bangók) beporzás céljával. (Lásd a videóban, lentebb.) Dél-Afrikában döghús szagával, Réunion szigetén őserdei gyümölcsök illatát utánozva, Brazíliában levéltetvek szaganyagait imitálva vesznek rá egyes rovarokat a beporzó munkára. Romantikusabb orchideák is vannak: Dél-Amerika trópusi orchideáinak több száz faja termel csábításként olyan „parfümöt”, amellyel az őket látogató hím méhek saját párválasztási szertartásukat teszik illatosabbá.

Kétféle módszert alkalmaznak: vagy az adott rovar élelmét utánozzák, vagy a rovarok nőstényeit, azok küllemét, tapintását, feromonjait. Ryan D. Phillips, a kutatás egyik résztvevője elmondta, hogy ez olyannyira jól sikerült, hogy egy esetben az autójába a lehúzott ablakon át berepült egy darázs a piros lámpánál és párzani kezdett az első ülésen lévő orchideával. Sok esetben olyan pontosan utánoz az orchidea, hogy nemcsak párzani kezd vele a rovar, hanem még hímivarsejtjeit is elhelyezi rajta!

A kutatásban csupán az orchideák alig tizedét vizsgálták meg, és nagyon kevés falakó orchideafajról vannak efféle adatok, a trópusi fajokról különösen keveset tudunk.