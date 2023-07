Amerika csillagfényes éjszakái

New York a függetlenség napját ebben az évben is az East River feletti látványos tűzjátékkal ünnepelte. Manhattan nyugati részéből, egy hotel 33. emeletéről szemlélve, a város emblematikus épületével, az Empire State Buildinggel az előtérben parádés volt július 4-ének az estéje. A kép Canon R100 kamerával, Canon RF-S 18-45mm f/4,5-6,3 IS STM objektívvel készült, 32mm-rel, 1/4s expozícióval, ISO 1600 érzékenységgel.

Forrás: Ladányi Tamás

A Manhattan híd és a Brooklyn híd között elhelyezkedő DUMBO nevű területről szemlélve talán a város legszebb éjszakai látképe figyelhető meg. A közel kilencmilliós világváros által kibocsátott fényszennyezésben nehéz a csillagos eget elképzelni, de – köszönhetően a hidegfront utáni letisztult légkörnek – a valóságban mégis sikerült megfigyelni. A Brooklyn híd és a felhőkarcolók felett július 5-ének aktuális égi együttállása rajzolódott ki. A Vénusz-Mars-Regulus hármas különböző formációkat alkottak a hónap folyamán: ott tartózkodásom idején éppen 3-4 fokra tartózkodtak egymástól. A felvétel külön érdekessége, hogy a fényárban még az Oroszlán csillagkép két tagja a 3,45 magnitúdós éta és az 2,95 magnitúdós epszilon Leonis is kirajzolódik néhány pixelen. A kép Canon R100 kamerával, Canon RF-S 18-45mm f/4,5-6,3 IS STM objektívvel készült, 35mm-rel, 1/2s expozícióval, ISO 1600 érzékenységgel.

Forrás: Ladányi Tamás

Washingtonban a Smithsonian Nemzeti Természettudományi Múzeumban „Lights Out: Recovering Our Night Sky” címmel a The World At Night projekt keretében rendeztek kiállítást, ami az éjszakai égbolt szépségének bemutatását, megóvásának fontosságát szemlélteti. A tárlaton az Erdélyben készült, Hargita felett húzódó Tejutat ábrázoló képem került közszemlére és tekinthető meg 2025 decemberéig. Megtiszteltetés volt számomra, hogy a kiállításra került asztrofotómat a Washingtoni Magyar Nagykövetség delegációjának is bemutathattam, köztük Takács Szabolcs (a képen középen balra) nagykövet úrnak. (A fotón középen a szerző látható.) A csoportkép tetején a rendezvény egyik kiemelt üzenete olvasható, miszerint az égbolt mindenhol és mindenki felett egyformán ragyog.

Írta és fényképezte: Ladányi Tamás – www.astrophoto.hu