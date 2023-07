A Föld legnagyobb rágcsálója

Mint arról a neve is árulkodik, az állat előszeretettel és ügyesen úszik – lábujjai között úszóhártya is található -, a rá leselkedő ragadozók elől is a víz alá merülve bújik el – magyarázta a szakember jelezve, hogy táplálékát főként vízinövények alkotják, de alkalomadtán a termesztett haszonnövényeket is megdézsmálja.

Élőhelyének szűkülése, az ember és állat közötti konfliktusok következtében a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján.

E különleges állat a debreceni állatkertben ismét látható. És, hogy miért ismét? A korábban itt élt állat ugyanis megöregedett és elpusztult – mondta el az MTI-nek Nagy Gergely Sándor az intézmény vezetője, és hozzátette, júliusban a németországi Hodenhagen állatkertjéből érkezett egy, 2022 februárjában született fiatal hím kapibara a Nagyerdőbe.

A jövevényt már megtekinthetik a látogatók a dél-amerikai tapírcsalád és a nagy marák társaságában, sőt hamarosan nőstény kapibarák is érkeznek, hogy a védett faj sikeresen szaporodhasson.