Lezárult az MME tavaszi lakossági adatgyűjtő programja

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a Tavaszi természetles célja – a télen futó madárleshez és a jelenleg is aktív Fecskeleshez és Gólyaleshez hasonlóan -, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe.

Mint írják, az eredmények szerint több mint 500 település kertjeiben és parkjaiban zajlottak a megfigyelések. Az adatbázisba 1021 felhasználó töltött fel adatokat, 1749 helyszínről (1297 kert és 452 park). Többségében kisebb kertekben (0-1 hektár: 1360) zajlottak a megfigyelések, de szép számmal akadtak nagyobb kertek és parkok is (1-5 hektár: 244 és 5 hektárnál nagyobb: 145). Összesen 18 550 megfigyelés érkezett 203 fajról.

Természetesen legnagyobb számban a madarak szerepeltek a fajlistákon, a három leggyakrabban megfigyelt faj a fekete rigó, a széncinege és a házi rozsdafarkú volt. Mivel a lepkék és az emlősök esetében csak hat-hat fajt lehetett választani az adatfeltöltésnél, ezért ezek fajszáma nem lehetett teljes – olvasható a közleményben.

Az EU LIFE Nature alapja által a Közösen a természetért című pályázat részeként támogatott Tavaszi természetles csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe.

Bővebb információk, térkép és adatok a programról a www.mme.hu weboldalon találhatók – áll az MME összegzésében.